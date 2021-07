Claves para sentirte más segura de ti misma y amarte, sin importar qué

La seguridad en ti misma y el amor propio no es algo tan simple como sentirse bonita una vez que sales a la calle, ni tampoco se construye con la misma facilidad con la que cambias de atuendo. Esto forma parte de ello, pero se compone de otras cosas como buenos pensamientos, actitudes y hábitos que te hacen una persona con bienestar.

De hecho, podríamos decir que tiene que ver más con lo interior que con lo exterior, pues cuando dentro de ti las cosas están en orden, el mundo enseguida notará que eres una persona distinta.

Claves para ganar seguridad en ti misma

Conócete primero

Tienes que atreverte a ser original y mostrar tu personalidad.- Pinterest.

Nadie podrá derrumbar tu confianza, o al menos fácilmente, si sabes muy bien quién eres y lo que vales. De esta manera te enfocarás menos en la opinión que terceros tengan en ti y posicionarás toda tu energía dirigida hacia cultivarte y ser una mejor persona.

Sé realista

Otro aspecto para ganar seguridad en ti misma es que entiendas que no siempre te vas a sentir al 100%. Tal como apunta el portal Habilidad social, la confianza fluctúa por lo que es normal a veces sentirse inseguro, triste o dudar. Acéptalo en esas ocasiones, pero no te quedes demasiado tiempo allí.

Rodéate de personas positivas

Es importante contar con personas en la misma sintonía que tú.- Pinterest.

Es muy fácil echar por la borda todo el trabajo interno que te ha llevado a amarte y valorarte más si estás alrededor de puras personas tóxicas que solo se centran en lo negativo. Es importante que tu entorno vibre en la misma sintonía que tú y te contagien de pensamientos y actitudes positivas.

Acepta la derrota y recuerda tus logros

No eres la peor del mundo porque ese proyecto no te salió como esperabas, pues es normal fracasar o equivocarse en la vida. Pon en la balanza tus fallos y busca los aprendizajes para volver a intentarlo. Asimismo, no olvides darte ánimos recordando todo lo que has logrado y lo que eres capaz de alcanzar.

Cada día estimula tu confianza a que los vuelvas en hábitos.- Pinterest.

Sal de tu zona de confort

Por último, si quieres contagiarte de mucha seguridad en ti misma rétate y pruébate a hacer cosas distintas o que te saquen de la zona de confort ya que se siente muy bien poder evolucionar como individuos y aprender cosas nuevas. Otro tip valioso es hablarte de forma positiva frente al espejo en las mañanas, con mantras que te inyecten energía.

