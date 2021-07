Cinco creencias sobre el amor romántico que debemos dejar atrás para tener relaciones saludables

Amor romántico, suena redundante ¿verdad? Es decir, si hay amor, hay romance, ambas vienen de la mano cuando nos enamoramos. Son este tipo de pensamientos los que pueden impedir que tengamos una relación saludable con cualquier persona.

Crecimos con la idea del príncipe azul, del amor a primera vista, del “Y vivieron felices para siempre” y de que estar enamorado puede resolver cualquier problema que tengamos, pero al crecer entendemos que una cosa son los entretenidos cuentos de hadas y otra muy diferente es la realidad.

Es por eso que en este artículo te explicaremos por qué debemos eliminar de nuestra mente la idea del amor romántico si queremos tener una verdadera relación estable.

La base del amor romántico es “El amor todo lo puede”

La simple idea de que únicamente porque haya amor entre dos personas nada malo pasará es totalmente ilógica, muchas veces creemos que cuando dos personas se aman no hay problemas que se interpongan en sus sentimientos.

Si vamos a pensar en esta incongruencia quiere decir que a la señal del primer problema serio que se presente será muestras de que entonces no había amor, algo que es totalmente falso, pensar de esta manera nos hará eternamente infelices a la hora de pretender encontrar esa relación perfecta.

Encontrar la media naranja

Este es uno de los errores más comunes cuando de amor romántico se trata, la idea de que hay sólo una persona en todo el planeta tierra que sea capaz de hacernos feliz es sinónimo de una desesperación constante, esto por no saber si algún día vamos a encontrar a ese alguien.

Con el mito de la media naranja pretendemos idealizar a la persona de nuestros sueños, tal y como la imaginamos hasta el último detalle, algo totalmente imposible, ya que por muchos ideales que tengamos de nuestra “pareja perfecta”, muchas veces nos enamoramos de alguien que no cumple con nada de lo soñado.

Amor romántico: el buen sexo es sinónimo de la pareja perfecta

Algunas personas tienen a confundir una experiencia sexual asombrosa con la idealización de que esa persona te entiende totalmente y está hecha para ti.

La compenetración sexual no influye en los sentimientos como lo pensamos, hay amantes que pueden tener sexo casual y ser lo más maravilloso del mundo, pero sin sentir un verdadero afecto romántico el uno por el otro, pues siempre pensamos que llegará una persona en particular para llenar ese vacío interior.

Los celos significan amor puro

Los celos no son más que el reflejo de nuestras inseguridades materializadas en esa persona que internamente catalogamos como “nuestra”, muchos tienen la idea errónea de que si no hay celos no hay amor, cuando en realidad esto es sinónimo de sana confianza entre la pareja.

Recuerda que el amor romántico es una ideología, un producto que nos venden constantemente en películas, libros, series animadas y demás, por lo que no debemos intentar aplicar alguno de estos mitos en una relación de pareja, pues el resultado será un desastre que traerá amargura, depresión y desconfianza.

