Mujeres: cómo dejar de buscar aprobación de los demás y ser tú misma

Las mujeres hemos crecido en una sociedad que impone lo que es correcto o no, y por eso, siempre queremos buscar la aprobación de los demás.

Nos vestimos y actuamos pensando en si a los demás les gustará y nos aprobará, dejando de lado lo que realmente queremos.

Además, esto genera mucha ansiedad y presión, lo que no solo te hace infeliz, también afecta tu salud y bienestar.

Por eso, es vital e importante dejar de buscar esa aprobación y comenzar a aceptarte, amarte y valorarte, para ser mucho más feliz.

Mujeres: Cómo dejar de buscar aprobación en los demás

Haz lo que te gusta

Lo primero que debes hacer es dejarte llevar por lo que te gusta y te hace feliz, es decir, si quieres vestir con una falda corta, hazlo.

Si te sientes cómoda y emocionada por lo que haces, entonces está bien, y ya deja de pensar en los demás, si no les gusta es su problema.

Ámate y que no te afecten las críticas

No es sencillo, pero debes comenzar a tener mayor seguridad y confianza en ti misma, recuerda, ser tú misma puede que no les guste a otros, pero no es tu problema.

Si a los demás no les gusta quien eres, lo que uses o hagas, y te critican por ello, no debe afectarte ni cambiar tu forma de ser.

Entiende que no estás para complacer a nadie

Debes entender que no puedes gustarle a todo el mundo, siempre habrá alguien que no le parezca ni apruebe tu forma de ser, pero tú no estás para complacer a nadie.

Solo debes complacerte a ti misma y si lo haces, lo demás no importa, con que a ti te guste está bien y debes sentirte mejor contigo.

Deja de ser dependiente

Si eres una mujer independiente sabrás que no importa lo que los demás digan o piensen de ti.

Por eso, deja de ser dependiente a lo que los demás digan, y deja de preocuparte, solo ocúpate de ser feliz y ser quien quieras.

