Las mujeres fuertes saben que es mejor cortar lazos con quien no te deja crecer

Las relaciones son complicadas, especialmente cuando hay personas que no siempre querrán verte triunfar.

Las personas de las que te rodeas afectan la forma en que piensas, sientes y te comportas. Involucrarte con personas que mienten, chismean, intimidan o engañan afecta tu bienestar.

Y aunque la experiencia te va guiando hacia las personas correctas, a veces toma tiempo darnos cuenta de aquellos que sólo nos roban energía.

Las personas tóxicas te drenan, no importa de quién se trate. Son vampiros energéticos que te hacen sentir por los suelos cuando están cerca. A veces sucede de forma inconsciente y otras, de forma intencional.

Estos vampiros energéticos están en todas partes: en el trabajo, la escuela o incluso en la familia por lo que no podemos evitarlos del todo. Lo importante está en cómo lidias con ello y qué tanto permites que te afecten.

Las mujeres más fuertes saben que su bienestar es una prioridad por lo que no pierden tiempo con quien las lastima.

Cuando eres una mujer fuerte tienes una capacidad especial para manejar cualquier cosa que la vida te depare y eso incluye a las personas tóxicas.

Sabes que no tienes que darle gusto a nadie ni mucho menos cumplir con exigencias ajenas por lo que no permites que estas personas te controlen.

No importa de quién se trate, si no te hace bien, prefieres cortar lazos. Esto incluye familiares con quienes alguna vez fuiste obligada a convivir por “compartir la misma sangre”.

No tienes por qué soportar estar con una persona que rompe con tu estabilidad emocional. Las personas que te hacen dudar de tu valor, que cuestionan tus logros y que no te dejan crecer no tienen por qué quedarse en tu vida.

Hacer frente a estas personas puede ser muy complicado y mientras que para algunos es fácil cortar tajantemente, para otros es una cuestión de diplomacia dejarlos seguir como si nada.

Cuando eres una mujer fuerte sabes que no tienes la obligación de lidiar con alguien que sólo desear verte caer. Y aunque a veces también te cuesta trabajo romper con esa toxicidad, al final del día tu fortaleza e inteligencia emocional te permiten protegerte de su mala energía.

Las personas tóxicas harán que creas que tienes que esforzarte más para “ser suficiente” pero eso es algo agotador y pone tu salud mental en jaque.

Recuerda que jamás debes darles el poder de hacerte menos ni tampoco de someterte a lo que ellos consideran que debes ser.

Quizá no siempre puedas cortar por completo pero sí puedes bloquear tu mala energía sobre la tuya. Estas personas necesitan límites o seguirán esparciendo su toxicidad por donde sea pero tú tienes una fortaleza que te permite ponerles un alto cuando sientes que están comenzando a afectarte.

Con el tiempo has aprendido a rodearte de personas que te complementan e impulsan a ser tu mejor versión.

Las personas tóxicas nunca valdrán tu tiempo y energía. No esperes que cambien.

Cortar definitivamente con esas relaciones que no te hacen mal requiere una verdadera aceptación del hecho de que no se puede obligar a las personas a cambiar. Pueden implicar que pueden cambiar, o puede desear ser quien pueda ayudarlos a mejorar, pero este es casi siempre un proyecto inútil y tu tiempo es preciado.

Cuando abandonas el deseo de cambiarlos, es mucho más fácil dejarlos ir. No le des un espacio a su negatividad. No tienes que ser condescendiente para que la gente quiera estar en tu vida. Más bien, defiéndete y atrae a individuos que vibran positivo a tu círculo. Cuando te deshaces de lo malo, creas espacio para lo bueno.

