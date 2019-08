Así es como puedes bloquear a las personas tóxicas de tu vida

A veces es difícil evitar a las personas tóxicas; aparecen cuando menos lo esperas, en donde menos lo esperas y se presentan como algo diferente. A veces, debemos convivir con esas personas en el trabajo y a veces incluso, estamos ligados dentro de familiar. Sin embargo, no hay razón para permitir que afecten tu salud mental, emocional y física.

Hacer frente a personas tóxicas puede ser muy complicado y mientras que para algunos es fácil cortar tajantemente, para otros es una cuestión de diplomacia dejarlos seguir como si nada, después de todo, nadie sabe los demonios que la hagan ser esa persona.

En la vida te encontrarás con más personas tóxicas de las que te gustaría, desde un compañero de trabajo tóxico, hasta una supuesta mejor amiga o un novio que terminó por absorber tu energía.

Las personas tóxicas son maestros manipuladores. Pueden ser encantadores en un momento y realmente crueles en otro. Son las personas que tienen el don de hacerte creer que sufren y que tú tienes que consolarlos, personas que te hacen creer que tu estás mal y ellas bien; personas que buscan cambiarte y que te culpan de lo que salga mal.

Puede tomar tiempo determinar si una persona realmente debería ser eliminada de su vida, pero si te sientes herida, culpable, ansiosa cada vez que estas con esa persona o si simplemente te pesa hasta el alma de sólo pensar en su nombre, es momento de bloquearla de tu vida.

¿Cómo? Estableciendo límites.

Quizá no pedes eliminarla por completo, pero sí puedes bloquear tu mala energía sobre la tuya. Estas personas necesitan límites o seguirán esparciendo su toxicidad por donde sea. Tienen una tendencia a querer controlar a los demás, así como las situaciones. Intentar establecer límites o límites para ellos no te llevará a ninguna parte; lo ven como un desafío personal.

Pero puedes establecer límites en las cosas que no pueden controlar, como tu tiempo. No inviertas demasiado esfuerzo con personas tóxicas. Mantén las interacciones breves y los temas claros. No viertas todo lo que sabes ni esperes nada más allá. Ten en cuenta que las personas tóxicas estarán escuchando cualquier cosa que tú les digas que les convenga y los haga verse mejor. Así que habla sobre el clima o di cosas buenas sobre alguien más. Luego huye tan rápido como puedas.

No esperes que cambien

En primer lugar, y lo más importante, superar las relaciones tóxicas requiere una verdadera aceptación del hecho de que no se puede obligar a las personas tóxicas a cambiar. Pueden implicar que pueden cambiar, o puede desear ser quien pueda ayudarlos a mejorar, pero este es casi siempre un proyecto inútil.

Las personas tóxicas no están motivadas por lo que es bueno para ellos o por su relación con usted. Están motivados por sus propios problemas y necesidades complejas. Cuando abandonas el deseo de cambiarlos, es mucho más fácil dejarlos ir.

Recuerda que no necesitas a esa persona

Es momento recortar esas personas que sólo agregan toxicidad a tu existencia. Estas personas solo pueden escuchar su lado de la historia. Son ese tipo de personas en las que no se puede confiar porque cuando les des oportunidades para tomar tu mano, te tomarán el pie…y eso duele. No tiene que seguir lastimándose. Déjalos ir.

No tienes que dar espacio a la deshonestidad y la manipulación. No tienes que ser condescendiente para que la gente quiera estar en tu vida. Más bien, defiéndete y atrae a individuos que vibran positivo a tu círculo. Cuando te deshaces de lo malo, creas espacio para lo bueno.

