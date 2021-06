Experto aclara todo sobre el ayuno intermitente y cómo incide en la pérdida de peso

El ayuno intermitente se ha convertido en una de las prácticas de los últimos tiempos para prolongar la juventud y la salud

Richard Linares es el experto que habla sobre el tan de moda ayuno intermitente, el cual según su publicación en su red social en Instagram ayuda no solo a eso, sino a sentirse más saludables.

Él asegura que esta práctica hace que el cuerpo en ese ayuno utilice las células muertas o dañadas como energía. Esto se denomina autofagia y que además produce la segregación de hormona de crecimiento endógena.

Esta es la misma a la que se le denomina “hormona de la eterna juventud” y es la que hace que el cuerpo use más grasa como energía y menos músculos.

“Ayuda a perder peso y más que todo grasa, baja los niveles de insulina y azúcar en la sangre, da una energía increíble, eleva la potencia sexual al igual que el deseo y favorece a la limpieza interna”, expone Linares en su publicación.

Agrega que el proceso lo extiende hasta por 16 horas, pues indica que su última comida la hace a las 7 de la noche e interrumpe el ayuno a las 11:00 a.m. Y deja claro que cada persona la adapta a su estilo de vida.

Desventajas del ayuno intermitente

Pero hacerlo lógicamente trae sus consecuencias y están intrínsicamente relacionadas a cuerpo, ya que es más difícil poder desarrollar masa muscular. Y no solo eso, pues el experto agrega que las primeras semanas produce una ansiedad increíble.

“A veces me pone de un humor horrible hasta que como. En algunas personas produce halitosis o mal aliento. Cuesta mucho el desarrollo muscular por lo menos es mi caso de hecho perdí mucha masa muscular. Viaje a Texas me fui con 95 kg y llegué con 100 kg con solo 10 días de viaje y que no pude hacer el ayuno. O sea que también tiene efecto rebote”, aseguró.

Otras cosas por saber

Linares hace un punto de reflexión en que muchas de las personas creen que hacer el ayuno intermitente durante 16 horas o más les da licencia para comer lo que deseen, pero aclara que no.

“Igualmente debes comer sano comidas ricas en proteínas y carbohidratos complejos. Mucha ensalada y comer cada 2 horas en total hacer 3 o 4 comidas desde las 11.00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Si comes mal o comidas chatarra no perderás ni un kilo y aumentarás en grasa”, finalizó.

Una de las recomendaciones de otros especialistas para aquellas personas que iniciaran este ayuno es evitar los azúcares y los cereales refinados

Sugieren consumir frutas, vegetales, legumbres, cereales integrales, alimentos ricos en proteína vegetal y grasas saludables, como el aceite de oliva virgen extra

Es importante mantenerse activo durante el día y ejercitar la musculatura. Y como recomendación final apuntan que es pertinente iniciar la dieta bajo una modalidad simple.

Mas de este tema:

Alimentación intuitiva y consciente: la mejor manera de tener una buena relación con la comida

Secretos de la gastronomía francesa para una alimentación más nutritiva

Tips para bajar de peso y lucir radiante a los 40

Te recomendamos en video: