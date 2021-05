Cáncer y embarazo: una realidad llena de estigmas

El cáncer durante el embarazo es poco común pero sucede. La falta de conocimiento en torno ha esta situación ha llevado a que existan pocas investigaciones y por ende, que las mujeres que lo viven no reciban un tratamiento adecuado.

Hay muchas cuestiones a considerar y en entrevista con Nueva Mujer, Valeria Benavides, fundadora y presidenta de Fundación Padma habló sobre cómo enfrentan las mujeres un cáncer durante el embarazo así como las opciones que existen en el país para tratarlas.

“Se tiene que ver de manera detallada qué tratamiento se le da a cada mujer para que sea lo mejor para el bebé y para ella, en función al tipo de cáncer que tiene y el estado de su embarazo”, aseguró Valeria. “Hay muy pocos registros de este cáncer porque no se clasifica como tipo de cáncer sino como ‘causa de muerte materna’”

De acuerdo con Benavides hay muchos casos de cáncer en mujeres muy jóvenes y los más comunes son de tipo hematológico como leucemia o linfoma.

¿Cómo se detecta un cáncer en el embarazo? De la misma manera que se haría si una mujer no estuviese embarazada. Benavides explicó que este puede aparecer en tres momentos: cuando la mujer ya embarazada enferma, cuando tiene cáncer y se embaraza durante su proceso o cuando enferma durante el puerperio o al primer año de haber nacido su bebé.

Una mujer con cáncer experimenta muchas emociones y cuando hay un embarazo, la situación se complica ya que no sólo está el hecho de que está dando vida sino que además, está luchando por la suya. “Hay evidencia que el cáncer inclusive puede acelerarse por todas las cuestiones hormonales y el crecimiento acelerado que se esta dando en el cuerpo de la mujer”, aseveró Valeria.

“Está luchando contra su propio cuerpo para mantenerse sana. Se vive una dualidad muy fuerte cuando las mujeres embarazadas enferman de cáncer”.

Hasta ahora no hay evidencia y no existen casos a nivel internacional de que el bebé se vea afectado por el cáncer de la madre ya que no es una enfermedad contagiosa. Llevar un tratamiento durante esta etapa es muy complejo y mucha gente piensa que dañará a la madre o al bebé.

Parte de la labor de Fundación Padma es que, junto con especialistas puedan ver cada uno de los casos de manera personalizada y encontrar cual es la mejor manera de tratar el cáncer y mantener la vida de la mama y el bebé.

“Se hace todo con mucho cuidado y participación de especialistas para que los bebes no se vean afectados por ningún medicamento durante el proceso de tratamiento”, explicó Benavides.

“Sí hay muchos mas riesgos porque estamos hablando de una situación sumamente compleja pero lo importante es saber que existen la posibilidad de buscar opciones que en la mayoría de los casos se logra salvar la vida de ambos y eventualmente curarse de ese cáncer”.

El monitoreo cuidadoso es clave ya que brinda condiciones más seguras para las mujeres embarazadas que se están enfrentando a la enfermedad, de modo qué hay más probabilidades de éxito. El tratamiento debe ser un trabajo multidisciplinario y en Padma existe todo un protocolo y una serie de procesos en la que se llevan a cabo sesiones con todos los especialistas involucrados, desde oncólogos, ginecólogos y neonatólogos hasta psicólogos.

La fundación trabaja de la mano con CREHER, que es la Clínica de Referencia de Enfermedades Hemato-Oncológicas, ubicada dentro del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca.

