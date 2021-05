A los 30 aprendes a no perder tiempo en quien te tiene como opción y no como prioridad

Todas hemos pasado por el dolor de un amor no correspondido, hemos perseguido a quien no quiere quedarse y hemos hecho todo por convencer a alguien de lo valiosas que somos.

Quizá ya has pasado por eso varias veces y quizá es ahora cuando te estás dando cuenta que no es lo que mereces.

Dicen que uno se llena de sabiduría con el paso de los años, pues las experiencias nos van mostrando el camino que debemos tomar. Es por eso que ahora que has llegado a los 30, estás viendo las cosas con una perspectiva diferente a la que tenías a los 20.

No vale la pena perder tiempo con quien no está dispuesto a invertir lo mismo que tú.

Las relaciones deben ser un balance entre dos personas, no algo unilateral en donde eres la única que carga con todo el peso. Debes estar con quien esté dispuesto a darte todo el amor del mundo y no sólo migajas.

Es ahora cuando sabes que el amor de verdad se trata de complementar y construir, no de estancar y cerrar puertas. La persona con quien elijas compartir tu vida debe hacerte sentir segura de lo maravillosa que eres y de que siempre puedes ser mejor.

Debe recordarte que debes seguir adelante cuando piensas que el mundo se derrumba y sobretodo, que eres esencial en su mundo.

Quien sólo te tiene como opción te hará pensar que no eres lo suficientemente interesante o bonita como para querer estar contigo. Pero quien te tiene como prioridad y no como una opción te hace sentir siempre que eres esencial en su mundo.

Porque no eres un plato de segunda mesa.

No hay nada más doloroso que estar con alguien con quien no puedes crecer y ser mejor pero a veces es tanto el miedo a estar sola que terminas conformándote con menos.

Las películas y cuentos de hadas siempre nos han hecho creer que tenemos que luchar por amores imposibles, no importa cuánto tiempo nos tome o si no es lo que realmente necesitamos, porque es mejor eso que estar solas.

A los 30 aprendes que perseguir a quien no quiere estar es demasiado agotador y no vale la pena.

La vida se esfuma en un abrir y cerrar de ojos y es demasiado complicada como para perder tiempo en amores vacíos. No es mentira que cuando sueltas lo que no es para ti, atraes lo que en verdad mereces y es que ¿cómo vas a abrirle la puerta a las nuevas oportunidades si estás encerrada en algo que no te hace bien?.

Deja de creer que debes bajar tus estándares y jamás te conformes con quien sólo te da migajas de amor.

Lo que mereces es un amor que te ame por completo, que te haga una prioridad aún cuando no estén juntos. Mereces alguien que te haga parte de su vida todos los días, no alguien que te haga sentir que eres un compromiso obligado.

Eres una en un millón así que actúa como tal. Si alguien te dice que no está seguro de querer estar contigo, tómalo como un “no”. Su indecisión es una decisión.

Cuando dejas de rogar por ese amor a medias, entiendes que mereces más. No tienes por qué estar con alguien que te hace dudar de lo grandiosa que eres.

