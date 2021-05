¿Has escuchado esas frases que dicen que “mereces un amor que te quiera despeinada” o “escoge a una persona que te mire como si fueras magia”? Pues aunque suenen cursis y cliché, son muy ciertas.

La vida es bastante complicada como para complicarnos más, especialmente con alguien que no ayuda a crecer.

El ritmo tan acelerado que llevamos y la presión social que nos rodea que nos dice cómo debemos ser para ser exitosas, han hecho que nos conformemos con poco.

Es fácil quedarnos con la idea de que “peor es nada” y que por eso, no debemos ser tan exigentes al elegir una pareja. Creemos que ya no hay tiempo y que si mantenemos estándares tan altos, jamás podremos establecernos pero eso sólo nos lleva a amores vacíos que eventualmente se convierten en una gran frustración.

Quedarte con alguien que no te hace crecer ni sentir ningún tipo de magia, sólo te lleva a dudar de ti misma, a creer que no eres suficiente como para tener algo mejor.

Deja de pensar que necesitas que alguien te complete y enfócate en quien te recuerda lo mucho que vales todos los días.

Siempre habrá alguien que devuelva los pies a la tierra, no porque coarte tus sueños sino porque te impulsa a creer en ti. Siempre hay alguien que hace sentir la más hermosa del mundo, no importa lo despeinada que estés.

Siempre hay alguien que está dispuesto a esforzarse todos los días para hacerte feliz y que te recordará que eres capaz de lograr las cosas más grandes cuando crees en ti.

Nunca te conformes con la compañía de alguien que te hace dudar de lo que vales. Tómate tu tiempo y por nada en el mundo bajes tus estándares o cambies tus valores sólo por agradar.

Mereces un amor que te recuerde que debes creer en ti todos los días.

Mereces ser amada cuando hay tranquilidad en tu corazón pero también cuando hay caos. Ese amor te recordará que debes respirar cuando pierdes la cordura frente a la adversidad y te ayudará a remar contracorriente para que veas que siempre eres capaz de superar la tormenta.

Alguien que te haga sentir importante y que no dude decir lo grandiosa que eres frente a los demás. Los amores a medias se intimidan cuando tienes más éxitos que ellos y son capaces de ponerte trabas para dejes de crecer. Un amor de verdad te toma de la mano, te impulsa, reconoce tus logros y te recuerda tu valor siempre. Y cuando es una relación sana, esto es algo mutuo. De eso se trata el amor de verdad: de crear espacios, complementarse y crecer juntos.

No te presiones. Si no lo encuentras ahora mismo, espera. No pasa nada si estás soltera un tiempo. Deja que las cosas fluyan, ten experiencias nuevas, tropieza y vuélvete a levantar pero por favor, no te quedes con quien no te hace bien.

No tienes que cumplir ninguna expectativa ajena ni tampoco llegar a una meta establecida por la sociedad. ¿Quién dice que casarse antes de los 30 y tener hijos es la definición de éxito para todas?

A veces el amor real no viene en un plano romántico sino en tus amigos o tu familia. Así que aprende a alejarte de todos aquellos que te hagan sentir que no eres suficiente y concéntrate en quienes te recuerdan todos los días que debes creer en ti.

