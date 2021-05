Decir que no es un reto para muchas, pues la presión de no quedar mal con los demás y complacer a todos es más fuerte.

Por eso, vamos dejando de lado lo que queremos, y muchas veces nos exponemos a hacer cosas que no queremos y con lo que nos sentimos a gusto.

Pero, es momento de dejar de pensar en los demás y hacer que tu opinión valga, y aunque no es fácil, te ofrecemos algunos consejos.

Cómo aprender a decir que “no” y dejar de complacer a los demás

Deja de pensar en los demás

Para aprender a decir que no, debes pensar en ti y luego en los demás, si no puedes o no te sientes cómoda con algo que te pidan sé firme y di que no.

Que no te importe lo que los otros piensen de ti al decirles no, si no les gusta es su problema no el tuyo, ponte a ti como prioridad.

Establece límites sin dar explicaciones

Como dijimos anteriormente debes ser firme al decir que no y así lograrás establecer límites, sin importar si a la otra persona le gusta o no.

Y lo más importante, no des muchas explicaciones, solo di que no está a tu alcance, o no puedes y listo, pues si no te tratarán de convencer y terminarás cambiando tu respuesta a un “sí”.

Expresa tu opinión

Tu opinión es importante y debes hacer que se escuche y sea válida, así que si alguien te pide que hagas algo que no quieres o no puedes, expresa tu opinión.

No es que te justifiques, simplemente da tu punto de vista para que los demás entiendan lo que piensas y te respeten.

No te sientas mal

Decir “no” no te hace una mala persona, así que no te sientas mal, pues es momento de que seas la prioridad y dejes de hacer cosas que no quieres.

Deja ese sentimiento de culpa y nervios al decir que “no”, y verás cómo poco a poco te comenzarás a sentir mejor contigo misma, y al final será liberador.

