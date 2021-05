Lo sé, es difícil estar soltera en una sociedad que considera que la falta de pareja es una condena. No es extraño que nuestra generación se haya vuelto muy buena conformándose con menos. Y no es que se trate de aislarte y evitar a toda costa tener nuevas experiencias sino de aprender que no vale la pena gastar tiempo y energía en algo que no te hace crecer.

El amor de verdad se trata de complementar al otro para que puedan crecer juntos pero hoy parece que excusamos la falta de tiempo y de interés con un “peor es nada”. Hemos empezado a tomar los restos que encontramos en el camino y olvidamos que merecemos mucho más que sólo pedazos.

La presión que ejerce la sociedad sobre nosotras y lo que “debemos ser” ha hecho que pensemos que si estamos solteras es porque hay algo mal con nostras. La realidad es que mientras más nos conformemos, menos oportunidades tendremos de encontrar a la persona indicada.

Quédate soltera hasta que aprendas que los amores a medias no valen la pena.

Las películas y libros románticos nos han creado la idea de que el amor sólo se trata de chispas y mariposas en el estómago cuando en la vida real requiere de mucho trabajo para hacer que las cosas funcionen.

No es que debas de dejar de creer en los cuentos de hadas en los que todo es color rosa sino que aprendas con quién sí vale la pena intentarlo todo.

Cuando dejas de conformarte con amores a medias, las verdaderas chispas aparecen con cada roce entre sus labios y así es por el resto del tiempo que estén juntos.

Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que esté dispuesto a trabajar en la relación tanto como tú. Alguien que no vea lo suyo como un compromiso forzado y que no haga sentir que es una balanza unilateral.

Todas hemos caído en esos amores a medias; son amores que al principio nos hacen creer en el “felices por siempre” pero que terminan estancándose en un momento, llenándonos de dudas. Estos amores no sólo hacen que nos preguntemos hacia dónde estamos yendo sino también si lo que está impidiendo que avance es no somos lo suficientemente interesantes o bonitas como para que la otra persona quiera dar más.

Deja de ver la soltería como una condena.

Vivir llena de dudas te vuelve insegura de ti misma y cuando menos lo esperas, olvidas lo mucho que vales. Por eso, es mejor estar soltera que en una relación incompleta.

Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que se esfuerce en las conversaciones contigo y que te escuche cuando hablas. Alguien que se esfuerce por hacerte sentir incluida y no una carga con la que tiene que lidiar. Alguien que te invita a salir con sus amigos, que te lleve a cenar con su familia y que no tenga miedo de dar siempre el siguiente paso.

Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que se esfuerce por amarte todos los días. Alguien que te haga sentir importante por todas las pequeñas cosas que eres en lugar de hacerte sentir que tienes que luchar por agradarle.

Nunca te conformes con menos porque hacerlo te hará sentir que estás persiguiendo y rogando amor. Te mereces un amor que te motive a seguir adelante cuando es demasiado difícil dar un paso más, no uno que aparezca y desaparezca y te haga dudar. Mereces a alguien que elijas y quien te elija todos los días porque ambos quieren estar con el otro y con nadie más.

