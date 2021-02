El día que "decidí" que no dejaría que la ansiedad me detuviera

H¡Hoy en día decir que tienes ansiedad suena a un cliché porque está por todas partes. Sin embargo, para mí eso es un alivio porque significa que cada vez hay más posibilidades de poner el tema sobre la mesa. Aún así cuesta trabajo hacerlo y cuando lo logras, es un enorme paso.

Yo he tenido ansiedad desde que tengo memoria y aunque hoy puedo hablar de ello con mayor facilidad, no siempre fue así. Siempre he sido demasiado perfeccionista en todo lo que hago e intensa en cuanto a mis emociones y nunca había representado un problema hasta hace cuatro años, cuando tuve un ataque de pánico en el trabajo.

Lo recuerdo perfectamente; llevaba varios días sintiéndome incómoda por una serie de malas noticias que estaban aconteciendo en el país. Llegué a tener pesadillas y pensamientos sobre que algo malo podría pasarme en cualquier momento. Me costaba trabajo salir de mi casa para llegar a la oficina y viceversa. Todos esos días trataba de salir lo más pronto posible para que no cayera la noche y me expusiera a estar sola en la calle. Y había funcionado bastante bien hasta que un día estaba tan llena de pendientes que se me hizo tarde. Cada minuto que pasaba veía cómo se ponía más oscuro y yo no terminaba. Mientras el resto salía, yo seguía sentada, sin poder concentrarme, pensando una y otra vez en todas las fatalidades que podían ocurrir al salir.

Para alguien que no sufre ansiedad, esto podría ser cualquier cosa pero para mí no lo era. Estaba aterrada y empeoró cuando comencé a sentir un hormigueo en todo el cuerpo. Por supuesto, recurrí a Google para buscar a qué podría deberse esa sensación y lo primero que apareció fue "ataque al corazón". Me sentí peor y me imaginé colapsando ahí mismo.

Terminé como pude y corrí a la salida. Fue el viaje de ida a casa más largo de la vida. En el camino, traté de ir hablando por teléfono con mi hermano pero mi nerviosismo no me dejaba. Pensaba que si el conductor me veía mal, se aprovecharía de ello para hacerme algo malo. Finalmente llegué pero no había nadie en casa. "Ya valí", pensé, cuando de pronto, comencé a ver todo negro. Era mi mente jugando conmigo, haciéndome creer que no podía controlar mi cuerpo.

Eso es lo que se siente cuando la ansiedad se apodera de mí. Para algunos de nosotros, va y viene; pero para otros, tiende a quedarse con nosotros todo el tiempo, solo cambia la gravedad. Se siente miserable; se siente como si se estuviera asfixiando lentamente en sus propios pensamientos. Es abrumador; se siente como si se estuviera ahogando en su charco de emociones.

He sido esa persona que estaba literalmente preocupada por todo, ¿me despertaré a tiempo a pesar de la alarma? ¿Llegaré a trabajar a tiempo? ¿Mis compañeros de trabajo están molestos porque obtuve una mejor bonificación? ¿Mis amigos están enojados porque estaba demasiado cansado para reunirme con ellos para el brunch? ¿El chico está interesado en mí a pesar de conocer mujeres hermosas todos los días? ¿Sigue mi familia un poco molesta porque no me convertí en médico? Me bombardeé con tantas preocupaciones irracionales, que se apoderaron de mi vida y afectaron tantas relaciones. Nunca pude relajarme, nunca pude dormir.

Cuando se siente así, probablemente sienta que su ansiedad nunca desaparecerá. Pero déjame decirte esto: lo hace y lo hará. Lo más cierto (y lo peor) que alguien me dijo sobre la ansiedad es que desaparecerá y llevará tiempo y algo de trabajo.

Ni tu ansiedad ni tu depresión te definen

No eres solo "una persona ansiosa" ni tampoco estás "enferma" o "loca". Eres un ser humano, con defectos y virtudes que te hacen única. Esto es sólo una pequeña parte de ti y no tendría por qué definir cuánto vales o quién eres. Antes que un trastorno mental, eres una hija, una hermana, una amiga o una madre. Se amable contigo misma, has pasado por mucho.

Ten paciencia contigo mismo. Ser amable con usted mismo. Tu ansiedad no describe quién eres como persona. Es parte de quién es usted y cómo se siente, y está bien sentirse así siempre que trate de ayudarse a sí mismo.

Trátese como lo haría con un ser querido que está pasando por un momento difícil. Hay muchas formas de lidiar con la ansiedad; diferentes métodos funcionan para diferentes personas. Date una oportunidad. Para mí, fue la fe, la meditación, el ejercicio y la escritura lo que me ayudó. Para algunos, podría ser medicación, terapia o simplemente tiempo. Solo recuerda que no estás solo en esto.

Estoy aprendiendo a respirar. Pero lo más importante es que estoy aprendiendo a decirme a mí mismo que a veces está bien no saber lo que quiero o necesito. La vida nunca me dio una línea de tiempo, me la forcé a mí mismo, y no necesito una línea de tiempo para vivir mi vida. Lo que más importa es ahora mismo.

