5 formas en las que una mujer que sabe lo que quiere pone límites en sus relaciones

Pensando que hay que preservar a la pareja, muchas mujeres toleran comportamientos que no van a la par de lo que merecen cuando, en realidad, lo más importante es el amor propio.

En las relaciones sanas existen límites donde se marca el respeto hacia uno mismo y hacia el otro, delimitando las pautas a seguir para mantener la cordialidad.

“Sin ninguna línea, la distinción se vuelve confusa: ¿quién posee y mantiene este espacio ambiguo? ¿Qué reglas se aplican?”, reflexiona el psicólogo Ryan Howes, citado en Sicologia Hoy, por lo que establecerlos con tu compañero es muy importante.

Definir qué estarás dispuesta a aceptar a tu pareja es uno de los primeros pasos cuando comienzan su relación. - Pinterest

Formas de poner límites en tus relaciones de pareja

Comunica lo que sientes

Es un error asumir que la pareja sabe de antemano lo que creemos y consideramos correcto si no lo expresamos previamente, algo que también sucede a la inversa.

Hay que ser transparentes con la otra persona sobre los pensamientos y sentimientos, siempre bajo el clima de la tolerancia, respeto y aceptación.

En caso de dudas, siempre es mejor preguntar antes para evitar malentendidos que terminen por afectar la dinámica de los dos.

Sobre cualquier relación amorosa, está tu amor propio. - Pinterest

Existe la coherencia

No puedes pedirle a la pareja fidelidad cuando no lo pones en práctica, así como tampoco puedes exigir que otros los cumplan si tú no los haces valer y siempre dejas que violen los límites reiteradas veces.

De acuerdo con la misma fuente, "no debes hacer excepciones a tus propios límites sin cuidadosa consideración, pues estás comprometiendo el respeto hacia ti mismo".

De igual manera, aplica cuando eres tú quien falla y debes pedir disculpas pues es necesario responsabilizarse por las acciones sin hacerse las víctimas.

Pones punto final

Una vez que el límite fue traspasado y no hay vuelta atrás, una mujer que se valora a sí misma sabe que llegó el momento de decir adiós porque no está recibiendo el trato que merece.

Si la pareja no es capaz de cumplir con las normas de lo inaceptable que establecieron previamente, no se conforma con eso y prefiere la soledad.

Por eso es importante primero atravesar un proceso de autoconocimiento para saber con exactitud qué es lo que queremos y mantener siempre la valentía de saber que vas primero sobre esa otra relación interpersonal por mas significativa que sea.

Si esa persona es incapaz de respetarte, es mejor estar sola. - Pinterest

No siente culpa

La mujer segura de sí misma y con alta autoestima sabe que no es egoísta ni presumida, no puede disculparse por ser como es, respetarse y valorarse.

Muchas veces esto trae consigo dejar ir a personas o relaciones a las que se le ha invertido mucho tiempo y esfuerzo, pero es preferible que perderse a sí misma.

"Es legítimo y corresponde que te muestres y marques tus límites. Sería injusto que estuvieras en este mundo sin mostrarte tal cual eres. Sería injusto que no te conociésemos como eres en realidad", añade el coach David Alcaraz en su sitio web.

No evade el conflicto

Seguramente al encarar al otro para reprochar una actitud por la que se está en desacuerdo habrá discusiones o quizás no se tomará muy bien lo que se diga, pero la mujer que conoce sus límites sabe que es una conversación necesaria.

Por más incómodo que resulte, no huye e intenta cambiar aquello que le resulta inaceptable.

"Desde el momento en que te plantas y decides que esa situación no te conviene, es normal que la otra persona ofrezca resistencia y rechazo", afirma el terapeuta Racine Henry a Vice.

“No tiene por qué ser ‘O lo hacemos a mi manera o nada’, sino más bien ‘Antes tu comportamiento me hacía daño; esto es lo que me gustaría que cambiara para que podamos mantener nuestra relación’”, finalizó.

