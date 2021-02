Prepara este sabroso y saludable postre de crema, ideal para tu dieta

Instagram puede ser un sitio para ver todo tipo de cosas, desde lo que están haciendo tus celebridades favoritas hasta vídeos divertidos de gatos. Pero hay cosas que a veces nos vienen más útiles como deliciosas recetas, y aunque muchas de ellas suelen romper con la dieta de cualquier persona, hay otras que son la excepción como este saludable postre de crema.

Al principio puedes pensar que no tiene sentido decir que un postre es saludable cuando tiene tantas galletas y sirope de chocolate encima, ¿cierto? Pero la verdad es que no se trata del gran panorama esta vez sino de los pequeños detalles. Es decir, la idea es enfocarse en la crema como tal y no en los toppings.

Verás, la crema está hecha a base de plátanos, que tienen mucho potasio y antioxidantes, y solo un poco de leche que puede ser de almendras, de coco, de soya o de cualquier tipo saludable que funcione para ti. Y lo mejor de todo es que no necesita más nada: cero azúcar, huevos, grasa o algún ingrediente dañino para ti.

Si estás a dieta y buscas una opción más sana que el baño de chocolate y las galletas, las posibilidades son infinitas. Hay una amplia gama de barras de cereal y bizcochos orgánicos y saludables que puedes tomar en cuenta, además de otros ingredientes como la granola, el chocolate oscuro y por supuesto, muchas frutas troceadas.

Los postres con crema no deben ser enemigos de tu dieta

Otra de las ventajas es que puedes orientarlo a un saludable postre para los pequeños de la casa tal y como se sugiere en el video. Pensando en el Monstruo Come Galletas de Plaza Sésamo, este sabroso tazón de crema es pintado de azul con colorante vegetal, y para hacer más referencia al nombre del personaje, es adornado con muchas galletas de chispas de chocolate, justo como las que suele comer en el famoso programa infantil

Así que si quieres darte un gusto saludable que logre llenar tus ansias de dulce sin sentirte culpable después, te dejamos la receta de este sabroso postre de crema que puedes hacer en casa.

Ingredientes

5 o 6 plátanos congelados y troceados

1/4 taza de leche de almendras o cualquiera de tu preferencia

1 cucharadita de colorante vegetal azul (opcional)

La preparación de este saludable postre no tiene nada de complicado. Según reseña la publicación de Instagram, solo basta con agregar la taza de leche y los plátanos troceados dentro de una licuadora y mezclarlos hasta que quede una consistencia espesa o. Si gustas, durante el proceso de licuado puedes agregar el colorante vegetal azul para darle ese toque especial.

Finalmente solo debes servir la crema en un tazón hondo y ponerlo en la heladera un par de horas. Luego puedes agregar el topping de tu preferencia: dependiendo de tu dieta o de a quién se lo vayas a servir, pueden ser galletas y chocolate como podemos ver en la receta original, o bañarlo en cereales integrales, fruta y un poco de miel. De cualquier manera es un postre sumamente sabroso.

Date la oportunidad de crear otros postres con esta deliciosa crema - Agencias

Se recomienda dejarlo con una consistencia relativamente espesa y cremosa para que se acerque a la de un helado. Incluso algunos comentarios en la publicación indican que la crema tiene un sabor similar y hasta recomiendan agregar un leve chorrito de esencia de vainilla o incluso cacao en polvo para cambiarle el gusto original por uno más definido.

También recomiendan que para conseguir un toque extra de espesura que no muchas leches pueden otorgar, se agregue otro poco de leche de coco, que es muy cremosa, para conseguir esa consistencia más parecida al helado.

