Descubre cómo puedes apoyar de manera efectiva a tu pareja si sufre de depresión

No es fácil saber cuándo intervenir si tu pareja tiene una gran carga de depresión. Si duerme todo el día, te aleja o se cierra, probablemente te sentirás un poco indefensa, aunque realmente quieras que se sienta mejor. Decir que es una situación difícil para todos los involucrados es quedarse corto, pero siempre hay manera de poder apoyar a tu ser querido en esos momentos tan rudos.

Así que si tu pareja está pasando por algo tan complicado como la depresión, ciertamente puedes encontrar formas de hacer su vida un poco más fácil brindándole apoyo, defendiéndola y echándole una mano. Encontrarás que no es nada difícil ayudarla en esta situación.

Instrúyete

En primer lugar, es importante informarse sobre la depresión tomándote el tiempo para investigar. Específicamente, aprende sobre "la naturaleza del tipo de depresión de tu pareja", dice Ritu Reimer, consejera profesional. ¿Se le ha diagnosticado un trastorno depresivo mayor? ¿Bipolaridad? ¿Trastorno afectivo estacional?

"El conocimiento es poder", dice Reimer. Al comprender mejor lo que está sucediendo, puedes apoyar mejor a tu pareja y defender sus necesidades.

Pregúntale cómo le gustaría que lo ayudaran

"Con demasiada frecuencia asumimos lo que otra persona necesita basándonos en cómo nos gustaría recibir apoyo", dice Reimer. Si te gusta que te abracen, por ejemplo, puedes pensar que a tu pareja también le gusta que lo abracen.

Pero dado que todos somos diferentes, es importante descubrir qué prefieren realmente. Habla sobre esto y respeta lo que necesitan.

Esta completamente presente cuando quiera hablar

Según reseña el portal Bustle, no todas las personas con depresión querrán hablar sobre cómo se sienten. Pero si tu pareja necesita desahogarse o llorar, trata de estar completamente presente en esos momentos, siempre que sea posible.

"Darle a tu pareja toda la atención cuando comparte contigo es la clave para ayudarla a sentirse apoyada", dice Kimberly Ciardella, psicóloga. "Esto significa alejar el teléfono, la televisión apagada y otras responsabilidades en espera. Escucha sin juzgar".

Hazle saber que está bien si no quiere hablar

Es posible que tu pareja también quiera sentarse en silencio, a veces durante horas y horas, y eso también está bien. No sientas que necesitas llenar los momentos tranquilos, dice Ciardella, porque "puede ser algo que no necesiten".

Lo mismo ocurre con los mensajes de texto. Responderlos puede ser extremadamente abrumador cuando alguien sufre de depresión, así que hazle saber a tu pareja que está bien si no puede responder de inmediato.

Inclúyelos, incluso si rechazan la atención

"La depresión es una condición muy aislada y puede ser difícil para el ser querido de una persona seguir acercándose cuando sus invitaciones son rechazadas constantemente", dice Meghan Johnson, psicóloga. "Pero es crucial que la persona siempre sepa que es querida e incluida".

Eso significa enviar un mensaje de texto con una invitación para reunirse, incluso si estás segura de que dirá que no. "Las personas con depresión pueden ser hipersensibles al efecto que esta enfermedad tiene en sus seres queridos", dice Johnson. "Escuchar que alguien los quiere cerca puede ser muy refrescante, incluso si no pueden participar todo el tiempo".

Sé comprensiva si continúan sintiéndose mal

Una vez más, no puedes "arreglar" la depresión de tu pareja o apresurarla para que se sienta mejor. "Todo lo que puedes hacer es estar junto a ellos mientras aprenden a curarse a sí mismos", dice Ciardella.

Dales espacio, tiempo y apoyo, durante el rato que lo necesiten. Y "recuerda que está bien no tener soluciones", dice. Mientras estés ahí y escuches, estás haciendo lo correcto.

Entiende que no puedes salvar a nadie

Lo único que puedes hacer –aunque te haga sentir impotencia– es acompañarlos en su dolor. Hay que tener muy claro que nosotras no podremos salvarlo, ni tampoco rescatarlo en todo momento.

Sólo podemos amar a las personas que sufren eso, y tenderles las manos entendiendo que no podemos obligarlos a agarrarla. Asimismo, si empieza a perderte tú tendrás que tomar un paso atrás. No puedes ayudar a alguien, si tú no estás bien. Tampoco tienes la responsabilidad de quedarte si eso te empieza a causar un daño o te empieza a violentar a ti.

