Pasos para mejorar la relación con los hermanos y dejar los comportamientos tóxicos

Dicen que es normal que los hermanos tengan peleas ocasionalmente, sin embargo, cuando estas se presentan con demasiada frecuencia y en la adultez, es posible que existan algunos comportamientos tóxicos que detectar y eliminar.

Una mala relación entre hermanos puede crear grandes problemas dentro de una familia, especialmente cuando se trata de hermanos adultos.

Es bastante común que los hermanos tengan diferencias y discusiones. Esto se debe a que se trata de una relación estrecha y muy larga, de hecho, es considerada la relación más larga que puede tener una persona en la vida.

Ahora bien, aunque las peleas ocasionales no tienen verdaderas fracturas en la relación familiar, cuando estas son muy frecuentes y cada vez más intensas, es señal de que algo más está afectando.

En muchas ocasiones, la mala relación entre hermanos no solo se limita a peleas, también otro tipo de actitudes tóxicas pueden verse en las relaciones negativas.

Este tipo de conflictos pueden fracturar profundamente la relación a largo plazo, pero suele ocurrir que, durante muchos años, la relación es negativa, pero sobre todo dolorosa debido al amor que sigue presente.

En este sentido, es necesario que se cambien algunos comportamientos y se trabajen varios aspectos para mejorar la relación y dejar atrás cualquier rastro de toxicidad.

Estos son algunos consejos para mejorar la relación de hermanos y dejar los comportamientos tóxicos

Reconozcan la igualdad

Ningún hermano está por encima del otro, de modo que lo primero que deben entender es que deben tratarse como amigos cómplices y no tomar roles de mamá o papá.

El orden existe

Aunque no hay un hermano por encima del otro en cuanto a trato se refiere, es importante entender que hay un orden. Esto no significa quien tiene o no autoridad, sino el respeto y la compresión de cada lugar que ocupa el hermano sea mayor o menor. Se trata de empatía.

Respeten sus decisiones individuales

Es normal que nos preocupemos por las acciones que ejecutan nuestros hermanos, pero debemos respetar sus decisiones y confiar en su criterio. Recuerda que porque sean familia no significa que actuarían exactamente igual en determinadas situaciones, todo se trata de respetar la individualidad y apoyar.

Acepta los procesos

Cada persona tiene manera de llevar las circunstancias y debemos aprender a respetar los procesos tanto individuales como de la familia en general.

No trates de acelerar una respuesta, la solución de un problema o cualquier situación. Llénate de paciencia y deja que las cosas tomen su curso.

Brinda tu apoyo

En los momentos buenos y malos debes estar ahí, no importa qué tantos problemas hayan tenido, es importante manifestar que te encuentras ahí para lo que necesite, esto demostrará la incondicionalidad de la relación y es una manera de demostrar que estás dispuesto a mejorar la relación.

El afecto es importante

Muéstrale tu cariño al menos con detalles pequeños, mensajes o demostraciones físicas como abrazos. Cualquier cariño es importante para conectar nuevamente con los hermanos.

Apuesta al diálogo

No importa qué tantas diferencias existan, apuesta al diálogo y busca alcanzar acuerdos que los ayuden a convivir, disfrutar y reconciliarse. El diálogo es la clave para dejar las peleas, solo se trata de expresar puntos de vistas y proponer acuerdos.

Terapia

No está de más decir que una de las mejores opciones que pueden tener las relaciones con muchos conflictos es la terapia, la cual brindará herramientas para que haya un excelente complemento.

