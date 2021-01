Claves para retomar tu estilo de vida saludable luego de las fiestas

Cuando estamos en épocas festivas es fácil que caigamos en los excesos de comidas y bebidas poco sanas, pero es importante que retomemos un estilo de vida saludable para que nuestro organismo funcione de forma óptima y prevengamos enfermedades.

Cuando llega enero, llega una oportunidad para tener un nuevo comienzo y es el momento perfecto para crear una dieta balanceada, hacer actividad física y mejorar nuestra cotidianidad.

Lo primero que debes entender es que tenemos que tener mucho cuidado con los planes de pocos días que prometen dejarnos un cuerpo fabuloso en corto tiempo, pues, muchas veces solo se trata de estilos que no son sostenibles en el tiempo.

Crear un estilo de vida positivo y sano debe enfocarse en planes de alimentación, ejercicio y rutinas que puedan permanecer en nuestra cotidianidad a largo plazo, además de no provocar efectos rebotes.

Recordemos que una dieta balanceada debe constar con los tres macronutrientes (carbohidratos, proteínas y grasas) además de todas las vitamina, minerales y de más nutrientes que nuestro cuerpo necesita.

La diferencia con una mala alimentación, es que en una buena alimentación debe haber moderación y los macronutrientes deben venir de comidas sanas.

Luego de comprender esto, podemos avanzar en algunos consejos específicos que te ayudarán a hacer un cambio positivo y permanente.

Así puedes retomar tu estilo de vida saludable

Haz un cambio progresivo

No te presiones con ver una transformación radical de un momento a otro. Los cambios progresivos suelen ser más positivos, ya que siempre perduran, mientras que los cambios de pocas semanas por dietas estrictas pueden provocar un efecto rebote.

Asiste a un nutriólogo

No hay mejor manera de tener buenos resultados que teniendo la valoración de un especialista, él puede decir exactamente qué es lo que tu cuerpo necesita, además, puede ayudarte a crear un plan perfecto para tu tipo de cuerpo y estilo de vida.

Actividad física

Comienza a hacer actividad física, no importa si se trata de una pequeña caminata diaria o una rutina más elaborada. Lo importante es que poco a poco sumes lo que necesitas en tu rutina de ejercicio.

Menos grasas saturadas

Empieza a evitar esos alimentos calóricos y poco saludables y déjalos únicamente para ocasiones especiales o una vez por semana.

Crea un menú saludable

Si ya tuviste una consulta nutricional, seguramente sabes qué es lo que te ayudará a tener una buena alimentación, de tal manera que puedes crear semana a semana un menú que te guste, pero que mantenga las características que tu cuerpo necesita.

Hidratación

El agua es indispensable para cualquier función del organismo, nunca dejes esto como un aspecto secundario. Trata de poner recordatorios para alcanzar, al menos, ocho vasos al día.

Buena rutina de sueño

Pocos prestan atención a este factor, pero si no tienes una buena rutina de sueño, será muy difícil que puedas avanzar en todo lo demás. Fija una hora específica para dormir, no uses dispositivos electrónicos media hora antes de ir a la cama y trata de usar luces menos intensas un rato antes de dormir.

Cuida tu mente

Para mantenerte sano físicamente, tu salud mental también debe ser atendida, de modo que es una buena idea hacer terapias psicológicas, leer libros de bienestar, meditar o cualquier otra actividad que contribuya en este aspecto.

