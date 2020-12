Seis señales que indican que no debes volver con tu ex

Es completamente normal que, cuando terminas una relación sientas que extrañas mucho a la persona con la compartiste durante un largo periodo, pero muchas veces, aunque se presente la oportunidad, no es buena idea volver con tu ex.

Cuando estamos lejos de esa persona con la que llevamos una relación nuestra mente empieza a hacer jugadas que debemos detener de alguna manera, pues, aunque parece que en el pasado todo era color de rosa, la verdad es que tu cerebro está eliminando los malos momentos.

Es normal que recuerdes solo los buenos momento y revivas las buenas sensaciones que experimentaste junto a quien era tu pareja, sin embargo, esto no significa que debas regresar a ese lugar.

De hecho, es bastante común que idealicemos una antigua relación, esto se debe a un mecanismo de defensa natural para evitar las sensaciones negativas.

Justo por esta razón, muchas veces cuando un ex regresa a buscar a su antigua pareja, existen altas probabilidades de que exista una “reconciliación”.

El problema está en que, cuando la relación es retomada, los viejos problemas también y terminamos envueltos en un círculo en el que las esperanzas de “cambiar” no desaparecen.

Un estudio de la Universidad de Kansas define este comportamiento como las relaciones cíclicas, pues pasan etapas de “terminar y regresar” constantemente.

El estudio señala que las personas que están involucradas en este tipo de relaciones son muy infelices, ya que cada vez regresan a la relación con menos ánimo, resaltando más los defectos y se convierten así en una pareja tóxica, según reseñas el portal Salud 180.

A continuación te dejaremos algunas preguntas que debes hacerte antes de regresar con tu ex, pues, estas te dejarán las señales claras para saber si verdaderamente es una buena idea.

¿Debes volver con tu ex?

¿Cuáles son los motivos para regresar?

Debes prestar mucha atención si tu ex está llamándote constantemente, te promete que todo será diferente y sientes culpa porque se encuentra mal. Estas no son buenas razones para volver.

¿Te sientes dispuesta a renunciar a lo que sea?

De pronto, has pensado en renunciar a cosas que realmente amas, crees y disfrutas para estar con esa persona. Esta es una mala señal, debes mantenerte firme a quien eres, de lo contrario, con el pasar del tiempo te sentirás infeliz.

¿Tu ex también quiere volver?

No importa quién haya terminado la relación, no debes dar por sentado que la otra persona quiere regresar, de modo, que no tomes una decisión de este tipo si no conoces qué piensa la otra persona.

¿Puedes dejar atrás los momentos negativos?

Hubo una infidelidad, un momento negativo, algún tipo de traición y sigues pensando en eso constantemente. Esto es una señal para no regresar, en las relaciones no debe haber rencores, de lo contrario, será un autosaboteaje constante.

¿Tu expareja tiene otro tipo de problemas?

A veces, los problemas individuales superan a la relación. Hay adicción de drogas, vicios, trastornos que no ha tratado y no lograste ayudarlo, no debes sentirte culpable. Es probable que esto vaya mucho más allá de lo que significa estar con esa persona.

¿La historia se repetiría fácilmente?

Analiza bien si ambos están dispuestos a seguir adelante y si pueden hacer cambios para que no caigan en un círculo vicioso. Si notas que esa persona o tú no están del todo dispuesto, no es una buena idea seguir.

Antes de tomar cualquier decisión hazte todas estas preguntas y llega a tus conclusiones. Si lo crees necesario, conversa con la otra persona y trata de analizar con razonamiento cómo son sus respuestas.

La lástima, la predisposición, las exigencias y las promesas imposibles nunca deben ser base para regresar.

