5 ejercicios para vencer la flacidez en el cuerpo

Si en ciertas áreas de tu cuerpo observas una piel débil que baila como gelatinas, entonces significa que tienes flacidez. En término un poco más técnico te explicamos que la flacidez en la pérdida de firmeza de la piel, esto sucede por la disminución o debilidad de los tejidos de sostén, el colágeno y la elastina.

Por lo general la flacidez se presenta en partes del cuerpo como la papada, los párpados, en la cara interna de los muslos, la cara interna de los brazos, el abdomen y los glúteos

Su aparición se debe a diferentes factores como la edad, el peso, embarazo, el adelgazamiento brusco o los cambios constantes de peso, una alimentación con pocas proteínas y el sedentarismo.

Si quieres evitar la presencia de la flacidez en tu vida o disminuir las probabilidades de mayor aparición entonces es importante que cuides tu estilo de vida. Vigila lo que comes, desarrolla un sencillo plan que te mantenga en movimiento, como por ejemplo caminar. También es conveniente que consideres la hidratación como un hábito importante de vida, pues esta también incide en el comportamiento de la piel.

Por lo tanto, una buena prevención es tomar dos litros de agua por día, realizar una dieta rica en proteínas y rica en frutas y vegetales verdes. También hay que dejar de lado el cigarrillo.

Entre las actividades más recomendables para vencer la flacidez se encuentra:

ejercicios como el yoga y el pilates también pueden ayudarte a disminuir la flacidez. - Burst / Pexels

Caminata de 30 a 40 minutos.

Andar en bicicleta.

Rutina de abdominales.

Clases de spinning o pilates.

Natación

Aunque la flacidez es un signo de envejecimiento pues el tiempo no perdona, puedes buscar alternativas que te ayuden a disminuirlas o llevarlas con más dignidad, sin que sea un problema para ti. Y es que nadie quiere mostrar la flacidez de sus brazos y piernas, porque el deseo es un cuerpo firme y definido, así que no hay otra manera de lograrlo que no sea con acción.

Cómo evitar la flacidez

solo a través del ejercicio y la buena alimentación puedes lograr una piel firme. - freestocks.org / Pexels

Las dietas

si te sometes a cumplir una de esas dietas para bajar de peso rápido sin hacer ejercicios tendrás un grave problema, pues este tipo de dietas te hará perder masa muscular y no grasa y esto se traduce en una piel de gelatina.

Alimentación

En tu día a día no debe faltar la proteína, además, evitar el exceso de grasa porque puede hacer que acumulemos kilitos y sea más difícil combatir la flacidez.

Hidratación

Toma agua, evita los refrescos y bebidas azucaradas ya que una piel hidratada te permitirá que luzca firme, tersa y elástica.

Consume vitamina C

La vitamina C es fundamental en la formación del colágeno, además, ayuda a asimilar las proteínas. Así que el aumento de frutas cítricas debes elevarlas a diario.

Cremas reafirmantes

Aplicadas mañana y noche, cada día y con un masaje de al menos 5 minutos en cada aplicación, que este sea un proceso regular en tu vida para que le ganes velocidad a la flacidez.

Ahora bien, es momento de enfocarte en tu cuerpo y determinar en qué zona visualizas flacidez para contrarrestarla a través del ejercicio. Te dejamos estos 5 ejercicios para una silueta tonificada, en forma y con la mejor flacidez posible… o por lo menos que se note poco.

5 Ejercicios para eliminar la flacidez

Los ejercicios de plancha te ayudarán a eliminar la flacidez de brazos, abdomen y glúteos. - Nathan Cowley / Pexels

Sentadillas

Si el problema de flacidez está en tus piernas entonces el mejor ejercicio para ti son las sentadillas. Puedes buscar en las redes sociales rutinas que incluyan este ejercicio y realízalo 3 veces por semana con unas repeticiones entre 20 y 30 veces. En este caso lo más recomendable es realizar la sentadilla básica utilizando la pared como apoyo. También te sería útil realizar caminatas en paso acelerado, bicicleta y saltar la cuerda.

Flexiones

Si notas problema de flacidez en los brazos apúntate a realizar flexiones y planchas. Y es que las flexiones de brazos en el suelo son un muy buen ejercicio para tonificar nuestros brazos. Para este ejercicio solo necesitas de tu cuerpo, muchas ganas y constancia. Las flexiones puedes hacerlas tumbada en el piso boca abajo y levantar todo el peso del cuerpo con los brazos. O con las rodillas pegadas al suelo de tal forma que logres mayor estabilidad.

Abdominales

Si el problema de flacidez se concentra en el abdomen no queda otra alternativa que realizar abdominales, existen diversidad de tipos, escoge con los que más te sientas cómoda. En las redes sociales pueden encontrar varias rutinas que tienen los abdominales como su centro y te pueden ser de provecho.

Elevación de piernas

Si quieres tonificar los glúteos este ejercicio es poderoso. Debes elevar las piernas y levantar la espalda, simultáneamente, esta acción también favorecerán la tonificación del abdomen y un poco de piernas. Intenta mantener la posición por varios segundos, cada día que lo hagas intenta mantenerte más tiempo y verás los geniales resultados.

Más de este tema:

5 ejercicios para tonificar la espalda y liberarte de esos kilitos de más

6 beneficios de incluir las sentadillas en tu rutina de ejercicios

Logra unos glúteos levantados con esta rutina para mujeres de más de 30 años