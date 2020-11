El miedo de las mujeres al salir con un desconocido que solo nosotras vivimos

Ser mujer parece haberse convertido en una condena. No hay día que no salgamos de casa con miedo de no volver. El camino a la escuela, a la oficina o incluso a la tienda de la esquina se ha convertido en una tensión constante al pensar que alguien puede estar acechando.

No es paranoia ni tampoco exageración; es una realidad que vivimos todas.

En el marco del Día de la eliminación de la violencia contra la mujer, es imposible no pensar en todas las agresiones que sufrimos; algunas de ellas incluso vienen disfrazadas y pasan desapercibidas.

Las mujeres tenemos la presión constante de encontrar una pareja, de salir y conocer gente; de experimentar y disfrutar al máximo nuestra sexualidad pero en estos tiempos donde las malas noticias en torno a la violencia machista son una constante, ¿cómo podemos sentirnos tranquilas en el plano de las citas?

Los hombres pueden ser súper espeluznantes y agresivos en línea, haciendo comentarios groseros y enviando imágenes de penes no solicitadas. Y cuando crees que finalmente has encontrado a un tipo decente, tienes que preocuparte por la seguridad cuando te encuentres porque, después de todo, es un extraño.

No hay día que no veamos nota sobre un sujeto que agrede a su pareja por un ataque de celos o de un tipo acusado violación de menores. O tal vez sobre alguien que asfixiar a una mujer que conoció en una aplicación de citas. En serio, ¿cómo poder estar tranquilas si pareciera que somos blanco fácil de tipos trastornados?

Claro, las aplicaciones de citas son cada vez más comunes y siempre escucharás historias de éxito de una pareja que terminó casándose y formando una familia feliz tras conocerse en alguna de ellas, pero la realidad es que en un mundo donde la violencia machista impera, es una ruleta rusa.

no es diferente conocer a un chico en un bar o en una clase de yoga que en las redes sociales o las apps de citas; sigue siendo un extraño. Incluso por más referencias o amigos en común que tengas con una persona, nunca terminas de conocerla hasta que sucede lo inesperado. El primo de tu mejor amigo podría tener arranques de ira incontrolables que lo lleven a levantarte la mano; tu compañero de trabajo con el que hiciste click podría hacer comentarios de mal gusto sobre tu forma de vestir o de ser cuando no lo ven en la oficina, ¿cómo no vivir con ese miedo?

Lo único que nos queda es esperar siempre lo mejor sin bajar la guardia. Ten siempre un plan de emergencia con tu círculo de confianza. Estos son algunos consejos que puedes seguir cuando recién conoces a alguien:

-No proporciones información personal de entrada (lugar de trabajo o dirección de tu casa)

– Ten tu propio transporte para llegar y regresar a casa.

-Busca información pública de esa persona (más vale pecar de stalker en estos tiempos)

-Reúnete en un lugar público y de preferencia a plena luz del día.

-Dile al menos a tres personas la ubicación y el nombre de la persona. Si puedes, envíales la descripción de esta o una fotografía.

-Tenga una "palabra de seguridad" para que puedas enviar un mensaje de texto a tus amigos si necesitas que te ayuden.

-Puedes pedirle a alguien que te acompañe a la cita y te observe de lejos.

