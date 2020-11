Las mujeres que disfrutan estar solas tienen un carácter fuerte y no se dejan de nadie

Cuando estás sola, te das cuenta de lo que hay dentro de ti. Muchos pensarán que eres una mujer complicada o demasiado dura pero no es así. Has librado batallas muy difíciles y has tenido que aprender a levantarte cientos de veces tú sola. Eso te ha hecho fuerte, más no una mujer de piedra.

Desde siempre, la sociedad nos ha sometido a un puñado de reglas sobre cómo debemos comportarnos. Nos han dicho que las mujeres nacimos para ser buenas madres o buenas esposas pero poco a poco hemos ido rompiendo el molde.

Ser una mujer fuerte no significa odiar a los hombres ni llevarle la contra a cada persona que conoces; significa buscar relaciones significativas que te sumen y no te resten, que posean inteligencia emocional y responsabilidad afectiva.

Eso sí, aunque te gusta estar en compañía de tus seres queridos, lo que más disfrutas es estar sola.

Para ti estar sola es tan importante como estar acompañada de personas emocionalmente inteligentes. Es algo que necesitas para reflexionar, aprender y sanar.

Estar sola te ha enseñado a escucharte y aceptarte, lo que te lleva a esas relaciones significativas.

Eres una mujer fuerte lo que significa que ves la soledad como un momento de paz. Saben que nunca estás realmente sola porque confías en tu intuición. Disfrutas de tu propia compañía y no cualquiera es capaz de eso.

Estar sola te ha enseñado a mantenerte auténtica. No necesitas quedar bien con nadie ni tampoco fingir algo que no eres para encajar. Por nada en el mundo pierdes de vista tus valores y eso permite tener los pies en la tierra siempre. No te dejas de nadie porque sabes lo mucho que vales.

Has sobrevivido tiempos difíciles y has aprendido valiosas lecciones de ello. Quizá nunca nadie sabrá lo que has sufrido ni tampoco entenderá ese carácter fuerte que tiene; pero nada de eso importa cuando estás bien contigo misma.

Sabes que es más solitario estar con personas tóxicas que por tu cuenta. Las personas tóxicas son vampiros energéticos que sólo te agotan y te hacen perder el tiempo. Por eso no tienes problemas con cortar con aquellos que no te convienen. Bien dicen que es mejor estar sola que mal acompañada.

El que disfrutes estar sola no significa que tengas una mala actitud sino que tienes estándares. Hay mucho amor en tu corazón y das todo por tus seres queridos pero también eres consciente de lo que mereces y eso hace que nunca te pongas a los pies de nadie.

Cuando te enamoras, te enamoras en serio pero eso no quiere decir que pierdas de vista tus pasiones o tus metas. Estar en pareja no significa que dependas de una persona y tu carácter fuerte es lo que te ha permitido conservar tus sueños. No hay nada más importante para ti que tener un tiempo a solas para reconectar con tu interior. Eres feliz compartiendo tu tiempo pero también teniendo tu propia vida.

Y cuando terminas una relación también sientes el corazón hecho pedazos pero tu espíritu inquebrantable no permite que te desmorones. Estar sola te ha enseñado a ser más consciente de lo que mereces y que el universo tiene mejores planes para ti. Sabes que no hay felicidad en obligar a alguien a estar contigo y que tampoco te conformarás con cualquiera.

Muchos creen que estar sola te vuelve vulnerable pero es todo lo contrario. Tú no tiene miedo a la soledad, la disfrutas y te hace bien. Es un descanso necesario pues te ayuda a recargar energías para tu siguiente reto. Incluso las mujeres fuertes se cansan de luchar todo todo el tiempo, de la vida independiente y de tener que seguir a la altura de las expectativas de todos así que no hay nada mejor que un tiempo fuera. .

