Ejercicios para engrosar tus muslos si tienes piernas muy delgadas en 15 minutos

Trabajar las piernas siempre es un reto para todas. Pero mientras que algunas buscan ejercicios que les ayude a reducir medidas, otras buscan aumentarlas.

Cada quien tiene un cuerpo diferente y quizá quien tenga muslos gruesos, quiere hacer que se vean más delgados pero quienes los tienen demasiado delgados, quieren engrosarlos. Es como las que tienen cabello rizado y lo quieren lacio y viceversa.

Lo que es un hecho es que todo ejercicio debe ser con el objetivo de fortalecer tu cuerpo. ¡Es un beneficio múltiple! Fortalecer tus piernas hará que tengas un mejor soporte así como también corregirá tu postura y hará que tengas mejor condición física.

Este circuito te hará sentir motivada para moverte y ver que el ejercicio no es tan monótono y pesado como parece. Lo mejor es que no necesitas equipo ni un gran espacio. Sólo no olvides que la clave para que funcionen es ser constante.

Ahora ponte ropa cómoda y una playlist ganadora para que sudes sin sentir que es una tortura. ¡Haz un poco de calentamiento antes de empezar para evitar lesiones"

Sentadilla de peso corporal

-Colócate con los pies separados al ancho de las caderas. Dobla las rodillas, sienta las caderas hacia atrás y baja el cuerpo hacia abajo hasta que los muslos estén paralelos al piso.

-Lleva los brazos hacia adelante mientras bajas para mantener el torso en posición vertical. Levántate para comenzar, apretando los glúteos y la parte superior, y llevando los brazos a los costados o hacia el frente.

-Esa es una repetición. Completa 10 repeticiones, luego continúa con el siguiente movimiento.

Levantamiento lateral de pierna

-Acuéstate sobre tu lado derecho con las piernas extendidas, los pies flexionados y el codo derecho doblado para reposar la cabeza en la mano derecha.

-Lleva la pierna derecha ligeramente hacia adelante y dobla la rodilla unos 90 grados. Manteniendo los hombros y las caderas apilados, los abdominales tensos y la pierna izquierda recta, engancha la parte externa del muslo para levantar la pierna izquierda a unos 45 grados del suelo.

-Haz una pausa, luego baje con control. Esa es una repetición.

Apertura lateral de cadera (fire hydrant)

Este movimiento es genial para los muslos externos, caderas y glúteos laterales. Asegúrate de mantener tu peso distribuido uniformemente entre tus manos y rodillas.

-Ponte en posición de cuatro con tus manos y rodillas extendidas al suelo.

-Inhala mientras levantas una pierna para que formes un ángulo de 90 grados con respecto a la otra pierna. Mantén la rodilla doblada.

-Baja lentamente la pierna hacia abajo. Debes evitar que tu rodilla toque el piso antes de levantarla nuevamente.

-Haz este movimiento 15 veces

-Repite en el lado opuesto.

Más de este tema

Con estos ejercicios podrás eliminar los rollitos de la cintura desde tu cama

Ejercicios para mejorar tu condición física si tienes más de 50 años

Ejercicios fáciles para adelgazar los muslos internos y levantar los glúteos

Te recomendamos en video