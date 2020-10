Aprende a decir "adiós" a un mal amor sin sentir rencor

Cuando estamos sometidos a tantos estándares y expectativas de la vida, es fácil caer en ataques de ansiedad y miedo al sentir que no estamos en el camino que habíamos imaginado. Esto puede provocar que no tengas claridad en el futuro ni en lo que estás haciendo ahora, que sientas que sólo has estado con la persona equivocada y que nunca tendrás amor en tu vida.

Sin embargo, tienes que saber que a veces los peores momentos se convierten en las mejores oportunidades. A veces,es en medio de la oscuridad y la confusión cuando te des cuenta de que necesitas hacer un cambio. Son un punto de inflexión que pueden re-direccionarte o hacerte ver las cosas desde otra perspectiva.

Todos hemos sido lastimados por alguien a quien le confiamos nuestro corazón o nuestros más oscuros secretos. Es algo que pasa de manera inesperada y duele en lo más profundo del alma, especialmente si viene de alguien con quien creías pasarías el resto de tu vida.

No hay nada peor que una traición de alguien que amas mucho o darte cuenta de que esa persona que creías que estaba destinada a ser, no es lo que esperabas.

Seguro ya has pasado por esas noches sin dormir tras una ruptura, pensando en todo lo que hiciste mal. Quizá lloraste hasta quedarte sin lágrimas, preguntándote por qué no eres lo suficientemente bonita o interesante como para que alguien te ame incondicionalmente. Sin embargo, dentro de todo lo malo hay una verdad: las malas experiencias no significan que el amor no exista y sobretodo, vivir con rencor tras una ruptura no te hace superar el dolor más pronto.

El perdón es la única forma de decirle "adiós" a ese mal amor. Es algo más poderoso de lo que crees, incluso cuando se lo otorgas a quien no lo merece.

Esto no borra el pasado pero tiene un poder único que pocos entienden. Todos conocemos la decepción, la sensación de un corazón roto y la ira que provoca una traición por la espalda pero pocos tienen la capacidad de dejar el rencor atrás y perdonar con el corazón.

Perdonar no es nada fácil; requiere mucha fuerza y madurez para hacerlo. Cada quien reacciona diferente a un mal amores pero debes aprender a cerrar el capítulo y dar paso a lo nuevo.

Pretender que nada pasa o acumular el resentimiento sólo mantiene vivo el dolor, la ira y la culpa. Sin darte cuenta, tu percepción de la vida se ve afectada, terminas desconfiando de todos, refugiada en un caparazón. Pero la peor parte es que terminas dudando de ti, pensando que en verdad te falta algo para que alguien se enamore de ti.

Las decepciones amorosas pueden sentirse como una puñalada en el corazón pero cuando terminas con esa persona que creías estaría para siempre, podría ser el impulso perfecto para moverte, tener nuevas experiencias, conocer nuevas personas o incluso aprender a estar sola.

Perdona sin pensar si esa persona lo merece o no. Perdona pensando que es una sanación para ti.

Quizá ahora sientas que no estás en condiciones de hacerlo y está bien esperar y darte un tiempo para reflexionar pero no debes quedarte dandole vueltas al asunto. Es agotador y no te llevará a nada.

Quizá pienses que perdonar a esa persona es dejarla que siga en tu vida pero eso no tiene que ser así. Mientras más evites el perdón, más dejarás que esas emociones crezcan y más dolor sentirás. Tomará tiempo, pero eventualmente volverás a ver la luz.

El perdón no sucede de la noche a la mañana, es un proceso lento pero vale la pena para poder decirle adiós de una vez por todas a esa persona. A veces parece que no tiene sentido, pero una vez que das el primer paso, te vuelves un poco más fuerte, un poco más resistente. No tienes que buscar tener un contacto directo con nadie, basta con que lo hagas en silencio, desde lo profundo de tu alma. Poco a poco dejarás de sentir ese peso que hace que te cueste tanto respirar.

