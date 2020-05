Jamás regreses con ese amor que no funcionó por miedo a quedarte sola

El mundo está de cabeza y mientras que las malas noticias son una constante día a día, nos sentimos atrapadas en un laberinto sin salida, donde nos cuesta respirar.

Es un tiempo en el que estamos pensando en tantas cosas que pareciera que la cabeza nos va a explotar. Reflexionamos sobre todo aquello que hemos logrado y lo que no en la vida. Es fácil caer en angustia pero sobretodo, en esa sensación de soledad aplastante.

Cuando la idea de soledad se graba en tu mente, es fácil caer en el ciclo vicioso en el que no puedes dejar de pensar que hay algo mal contigo, que no eres lo suficientemente interesante y que no mereces amor.

TAMBIÉN LEE: La verdadera belleza de la vida está en nunca dejar de soñar

Quizá tuviste una relación anterior que te dejó herida y de ahí que tengas esa absurda idea de que nadie más se va a fijar en ti porque ya fracasaste una vez. Es entonces cuando comienzas a pensar "¿y si regreso con…?"; después de todo, alguna vez estuviste "cómoda" en esa relación. Pero es un error.

Volver a ese amor que no funcionó es lo peor que puedes hacer, especialmente si es porque te sientes sola.

Nos hemos acostumbra a la idea de que "peor es nada", que no debemos ser demasiado exigentes o tener expectativas tan altas o jamás conseguiremos ese amor. Nos quedamos con los restos que encontramos en el camino y olvidamos que merecemos mucho más que sólo pedazos.

Regresar a esa persona que alguna vez te hizo daño o con la que tuviste que fingir ser otra para evitar problemas no es lo más sano. Es autodestructivo y a la larga, te sentirás más sola que nunca.

Volver a donde no fuiste completamente feliz y plena puede traerte más problemas. Y no es ser pesimista pero el corazón es frágil y aún cuando es capaz de sanar, puede volver a romperse. Es la naturaleza de nuestra alma humana.

TAMBIÉN LEE: Las personas felices no pierden tiempo haciendo mal a los demás

No hay peor soledad que esa que estar acompañada de alguien que no te llena.

Sí, algunas relaciones que terminan y vuelven funcionan y hasta se fortalecen pero piénsalo, ?cuántos casos conoces así?

La idea de estar sola puede dar miedo, especialmente si nunca has estado soltera o si siempre has estado rodeada de muchas personas, pero aunque no lo creas, la gente lo hace todos los días; de hecho, hay cientos de miles de personas que están solas en este mismo momento y están perfectamente felices o al menos, están bien con ello.

Mereces alguien con quien te sientas entera, alguien que te impulse y te haga sentir que estás haciendo lo correcto. Mereces alguien que no te haga dudar de lo que eres, ni tampoco de lo que mereces.

Te recomendamos en video