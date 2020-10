10 metas de vida que debes cumplir antes de los 35 años

Mientras que los 20 son una etapa de transformación y descubrimiento, los 30 son cuando se supone ya deberíamos estar establecidos. Pero a los 35, ya tendríamos que tener prácticamente todo asegurado para comenzar a planear nuestro retiro y nuestra vejez (porque obviamente ya estás más cerca de los 40 y a esa edad ya no deberías estarte preocupando por nada -según la sociedad).

El tema de la edad es muy complicado pero si estás por llegar a los 35 y te sientes demasiado abrumada y perdida ante toda esa presión, aquí te damos una lista de ideas sobre las metas que podrías cumplir para entonces. ¡Seguramente ya has empezado con muchas!

Respetar tus horas de sueño

A estas alturas ya sabes lo mal que te hace la falta de sueño. Antes podías pasar la noche en vela y despertar como si nada. Ahora se ha vuelto una costumbre terrible que te afecta todo el día (o por días enteros). Es momento de que pongas en tu lista de metas respetar tus horas de sueño y hacer de irte a la cama temprano un hábito. Empieza a dormirte y despertarse a horas regulares..Esto te ayudará a mantenerte fresca durante el transcurso de los días y le dará buenos hábitos de sueño para el futuro.

Dejar de pensar que necesitas satisfacer a todos.

Después de alcanzar cierta edad, es hora de dejar de tratar de complacer a todos los que te rodean y elegir un par de amigos cercanos y familiares con quienes ser bueno. Invierta su tiempo y energía sabiamente y sea selectivo cuando elija ayudar a otros. Lo más importante es que no escatime en sus propias necesidades.

Lidiar con todos sus eventos estresantes en tu cabeza

Una palabra: terapia. Es momento de dejar de ver la ayuda psicológica como una cuestión de "locos" o "enfermos". Normalizar acudir a terapia es cada vez más importante para tu salud mental y emocional. No tienes que lidiar con todos los problemas tú sola. ¡Es demasiado peso el que llevas encima! También puedes optar por llevar un diario para plasmar sus pensamientos y sentimientos en un papel y así encontrar soluciones más acertadas.

Deja de usar tanto las redes sociales

Quienes estamos cerca de los 30 o los 35 crecimos con la tecnología. Aprendimos desde muy temprana edad a usarla y fuimos la primer generación en tener redes sociales. Sin embargo, en este punto de la vida debes dejar de girar en torno a ellas. Es hora de ser realistas y empezar a hacer conexiones valiosas. Eso significa usar cada vez menos las redes sociales y dejar de buscar validación en ellas. Estás en un momento ideal para hacer conexiones más significativas y profundas.

Basta de atormentarte por tus fracasos pasados

Tal vez una relación salió mal o no conseguiste el trabajo de tus sueños. Pensar y culparte a ti misma por errores pasados puede tener efectos negativos duraderos. Deja de darle vueltas a lo que ya fue y aprende a concentrarte en el hoy. No puedes dejar que esos pensamientos pongan una barrera en tu vida y en tus planes a futuro.

Alejarte de esas amistades tóxicas

Quizá has tenido que soportar a muchas personas por cortesía o por miedo a quedarte sola pero es momento de decirle adiós a todas esas falsas amistades que sólo roban tu energía. Es hora de cerrarle la puerta a esa persona que siempre te critica, se aprovecha de tu amabilidad o simplemente no es confiable, para dejar entrar a quien sí te suma.

Deja los malos hábitos.

Además de dejar de desvelarte, es momento de que dejes otros malos hábitos como fumar, comer demasiada chatarra o no hacer ejercicio. Recuerda que el cuerpo cobra facturas y es en este punto de tu vida cuando tus hábitos comenzarán a definir tu salud física y mental a futuro.

Aprende otro idioma

Sí, ya estudiaste demasiado pero seguramente también ya tuviste una pausa así que es momento de retomar la escuela. No tienes que hacer ninguna maestría o doctorado (a menos de que quieras, claro) pero este es un gran momento para inscribirte a algún curso y aprender algo nuevo o retomar algo que abandonaste por otros compromisos. Un idioma puede ser una gran opción, además de que te abrirá muchas puertas.

Aprende a amar tu cuerpo.

Ya has escuchado muchos discursos de amor propio pero es momento de que los apliques. Tu cuerpo está cambiando y cada vez notarás más imperfecciones como manchas, arrugas y cicatrices ¿pero sabes qué? ¡No tienen por qué ser defectos! La sociedad nos ha hecho creer que todas esas marcas son batallas perdidas pero en realidad, son reflejo de todo lo bueno que has vivido. Además, no importa cuántos años pasen, siempre tendrás muchas cosas más que te hacen hermosa.

Tener en orden todos los seguros que necesites

Eres una adulta responsable, ¿no? En este punto de la vida, los trámites y planes financieros son de suma importancia. Ten un seguro dental, de automóvil, de casa y de vida. No dudes en comprar seguros de viajes cuando salgas y siempre, siempre ten tus documentos en orden. Este es el momento para tener una póliza de seguro general. Tener suficiente seguro para protegerte y a los turos de las pérdidas catastróficas es esencial para antes de los cuarenta.



