Aprende a afrontar la ansiedad en lugar de ocultarla, te contamos cómo

Sentir ansiedad ocasionalmente es una parte normal de la vida, es algo común. Sin embargo, las mujeres con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes que les hace difícil desarrollar ciertas actividades en el día a día.

Diversos estudios han revelado que las mujeres tienen el doble de posibilidades que los hombres de experimentar un trastorno de ansiedad en su vida.

Ahora, la ansiedad es una respuesta normal al estrés. Pero cuando se dificulta controlarla puede afectar e interferir en la vida cotidiana. Esta patología debe monitorearse porque al convertirse en algo obsesivo puede desencadenar la “depresión”.

Cuáles son los tipos de ansiedad

Los tipos de ansiedad más comunes son cuatro y acá te los enumeramos:

Trastorno de ansiedad generalizada (TAG):

Las personas con TAG se preocupan de manera excesiva por problemas comunes y cotidianos, tales como salud, dinero, trabajo y familia.

Las mujeres que sufren de TAG pueden sentir tensión muscular y otros síntomas físicos provocados por el estrés, tales como insomnio o problemas estomacales.

Fobia social

También denominada trastorno de ansiedad social. Las personas con fobia social sienten un miedo intenso a ser observadas y juzgadas por los demás.

Se sienten avergonzadas fácilmente y a menudo sufren los síntomas de un ataque de pánico.

Trastorno de pánico

Las personas con trastornos de pánico tienen ataques de terror repentinos cuando no hay peligro real. Pueden ocasionar una sensación de irrealidad, miedo a una fatalidad inminente o miedo a perder el control.

Fobia específica

Es un miedo intenso. Las fobias específicas pueden ser miedos a lugares cerrados, alturas, agua, objetos, animales o situaciones específicas. La idea de enfrentarlos, les provoca un ataque de pánico o ansiedad severa.

Aprende a superar la ansiedad

– Un detonante del trastorno de la ansiedad son los pensamientos negativos. Este tipo de pensamientos activa el sistema de alarma del organismo y por eso el cuerpo se descontrola.

– Una manera de superar y luchar contra la ansiedad es conocerla y evitar las situaciones que provocan y generan más ansiedad.

– La práctica de la meditación, de ejercicios físicos, yoga y hasta la relajación son antídotos muy eficaces contra la ansiedad.

– Trata de potenciar la dopamina, la serotonina o las endorfinas que son algunos de los llamados químicos de la felicidad y actúan en el cerebro.

– Descansar al menos 8 horas, una dieta saludable, pasear por la naturaleza, practicar hobbies, pasar tiempo con otras personas, ayuda a superar la ansiedad.

– Aprende a afrontar tus miedos. No podrás superar la ansiedad hasta que no te enfrentes a todo aquello que te cause temor y puedas superarlo con fuerza y convicción.

– Por último, es muy recomendable acudir a terapia con un profesional de la psicología que conozca este tipo de trastornos y te ayude a superarlo con herramientas específicas.

Tres bebidas para combatir la ansiedad

Existen infusiones que la naturaleza nos brinda para contrarrestar la ansiedad, el estrés e, incluso, los pensamientos negativos:

Manzanilla: Esta bebida ayuda a calmar el sistema nervioso y evita la acidez generada por el estrés.

Lavanda: Su olor y sabor ayuda a dormir profundamente además de lograr alcanzar un estado pleno de relajación en las personas que padecen ansiedad.

Valeriana: Este tipo de té favorece el equilibrio, la armonía en el cuerpo y la mente. Reduce el nerviosismo y la ansiedad.

Toronjil: Puede reducir algunos síntomas de ansiedad, como el nerviosismo y la excitabilidad. El toronjil generalmente es bien tolerado y se considera seguro en el uso a corto plazo, pero puede provocar náuseas en algunas personas.

Agua de rosas: Esta bebida regula la producción hormonal por lo que nos ayuda a atacar problemas emocionales y reducir episodios de tristeza o ira, que son comunes entre las personas que padecen la ansiedad.

