Esto es lo que debes hacer si tu pareja y tus amigos no se llevan bien

Una de las experiencias más incómodas para una mujer es que su grupo de amigas no acepten a su pareja. Y no es que necesitemos la aprobación de ellas para continuar con la relación, pero es decepcionante no poder convivir con todas las personas que te importan en una misma habitación.

Este suele ser un inconveniente delicado en el que influyen muchos factores que motivan a tus conocidos, a veces hasta tus familiares, a rechazar a tu pareja o viceversa, pero estos son los más comunes.

Investiga bien cuáles son las razones e intenta de a poco acercar a tus amigos con tu parjea. - Instagram @_movieaddicted

¡Ayuda! Mis amigos y mi pareja no se soportan

Lo primero que debes hacer en estos casos es averiguar el verdadero motivo por el cual las personas en cuestión no están de acuerdo con la persona que has escogido románticamente.

Según el psicoterapeuta Jenn Mann a InStyle, muchas veces estas situaciones suceden cuando no tienes límites al momento de contarles tus problemas, normales en cada relación, por lo que van haciéndose una imagen negativa de él.

"Tus amigos permanecen en una cápsula del tiempo de frustración e ira donde terminó la historia que compartiste con ellos. Todavía están enojados con él y no experimentaron todas esas experiencias reparadoras que tú tuviste al reconciliarse", explica.

"Tiene sentido que les tome más tiempo recuperarse. Por lo general, los amigos o la familia estarán atrasados ​​unos seis meses", agregó.

No compartas todos los detalles de tu relación. Hay cosas que son solo para ustedes. - Instagram @birkarefilm

Es por esto que es importante que midas bien qué clase de problemas vas a compartir con los demás, y mucho menos hacerlo en exceso, ya que luego podría afectar tu relación.

Otra circunstancia muy frecuente es que a veces las mujeres suelen cegarse por el amor y no caen en cuenta de detalles que tus familiares o amigos sí, es decir, pueden advertir que el chico no te conviene tanto como tú crees.

Justamente por eso debes tener una conversación honesta y sincera con las personas que no están de acuerdo con su presencia puesto que pueden ver cosas que no has notado y que a la larga te harán daño.

"Haz tu mejor esfuerzo por escuchar sin ponerte a la defensiva. Tenga en cuenta que estas son personas que te aman y probablemente se preocupan por tus mejores intereses. Quieren verte feliz y en una relación sana", aclaró el especialista.

Manos a la obra

Después que has analizado aquello que tienen que decirte también debes evaluar si está sucediendo algo más o hay otras motivaciones externas como envidia o celos, que pueden ocurrir para intentar perjudicar lo que has construido.

Esto podría ser que tus amigos están celosos de que tu novio reciba todo tu tiempo y atención o que a ellos les gustaría estar en una relación y se sienten solos, explicó el citado medio.

"Si realmente no te sientes clara y no puedes averiguar si el problema es con tu chico o con sus amigos, habla con una persona neutral y externa a todo el asunto. Si hay alguien en tu vida que lo conoce y ha pasado tiempo con tu grupo de amigas, pídele comentarios", aconsejó.

Hacer actividades recreativas en grupo ayuda a calmar las tensiones. - Instagram @taywrites_

De igual manera afirma que en estos casos es preferible que tu pareja vaya relacionándose poco a poco con tus amigos, uno a uno, en vez de acercarlo al grupo entero ya que puede ser abrumador.

"La mayoría de las personas son más identificables, vulnerables y honestas en un grupo más pequeño. Mantener el número limitado también permite que su amigo y novio encuentren puntos en común más fácilmente", dijo.

Otra manera de ir mermando los roces entre ambos es probar una actividad que alivie la presión y en cambio les permita compartir una experiencia divertida como ir al cine, ver partidos deportivos o ir a comer.

Más de este tema:

Las claves para construir una relación duradera si ya te cansaste de las parejas tóxicas

Enamorarte podría evitar contagiarte de Covid-19 según este estudio

Tener pareja no significa que pueda tener control sobre ti

Te recomendamos en video: