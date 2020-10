Si estás esperando un "buen momento" para terminar con tu pareja, un especialista te dice lo que debes hacer

No te sientes a gusto con la relación, ya no lo ves en tu futuro y hace tiempo que la felicidad se escapó de tu romance. Son cosas que pasan en pareja pero, a pesar de estos sentimientos, es difícil dar un paso al costado.

¿Cómo decirle adiós a alguien que significó tanto en tu vida? ¿Cómo ‘romperle el corazón’ a alguien que aprecias? No es un dilema fácil de resolver, pero te avisamos de antemano que darle largas al asunto tampoco es lo más sano.

El mejor momento para poner punto final

Si ya lo pensaste, repensaste y la decisión está tomada, el especialista Jenn Mann, un psicoterapeuta premiado y que también ha sido conductor de programas de televisión, afirma que “nunca es buen momento para una ruptura de pareja, pero ciertamente hay unos peores que otros”.

Para descifrar entonces cuál puede ser uno más aceptable que otro, conviene utilizar el sentido común y subirle volumen a la razón. Una cena con amigos, por ejemplo no lo es, así como tampoco crisis de cualquier índole que pongan en riesgo sus estabilidades más allá de la emocional.

Si sientes que ya no hay vuelta atrás, es momento de ser sincera. - Instagram @saraispain

“Los expertos recomendamos no realizar cambios importantes en la vida durante una crisis”, relató al portal InStyle. “Si bien una pandemia califica como una crisis, dado que esto no disminuirá en el corto plazo, no es saludable utilizarlo como una táctica de demora”, agregó.

Así que si te encuentras atrapada en una circunstancia que no tiene solución, es preferible ser franca y tomar el control de tu vida amorosa, ya que lo contrario es autodestructivo. Si de por medio hay una situación especial solucionable (ejemplo: un momento de estrés por un problema en el trabajo), aguarda a que se resuelva.

“Debes ser humano al respecto”, indicó. “Si no tienes mala voluntad hacia tu futuro ex (en estos casos quítate) la sensación de urgencia”, pero no esperes demasiado.

Sé prudente y escoge el momento adecuado. - Instagram @moviie.geek

“Permanecer en una relación en la que no quieres estar porque tienes miedo de herir a tu compañero solo hará que te sientas con rencor, esta ira nos lleva a vivir momentos poco placenteros, estar irritables y decir cosas de las que luego nos arrepentiremos”, explicó.

Del mismo modo, tampoco es sano permanecer en un noviazgo o matrimonio solo porque ya invertiste en él mucho tiempo, energía, recursos, etcétera.

¿Cómo hacerlo frente a tu pareja?

“Siempre recomiendo terminar una relación con el respeto que se merece por el tiempo que pasaron juntos”, expuso Mann.

Piensa muy bien lo que vas a decir y cómo podría reaccionar la otra persona. Habla desde el corazón, con las mejores intenciones posibles, sin pasar la delgada línea entre la honestidad y la crueldad.

Puedes expresarte con otra persona de tu confianza para aclarar tus sentimientos antes y decir solo lo que sea necesario.

Del mismo modo es recomendable que lo hagas en persona, aunque eso sí, estar en medio de una pandemia con distanciamiento social y dificultades de todas las índoles complica el proceso.

Después de una ruptura, es momento para estar sola por un tiempo. - Instagram @janaina.ramosoficial

“Separarse de tu pareja en esta situación no es ideal y tiene algunos desafíos logísticos. Dicho esto, es un buen momento para darse el espacio para superar la relación y concentrarse en uno mismo antes de volver a estar en el mercado”, añadió.

No obstante si estás en una relación abusiva o tóxica, al momento de tomar la decisión y comunicársela al otro, lo más importante es hacerlo de forma rápida para resguardar tu integridad.

Es importante que en estos casos busques a un consejero que te ayude a armar un plan de seguridad estratégico para abandonar una relación donde hubo violencia doméstica y permanecer a salvo.

