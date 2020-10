No te conformes con ser "casi feliz", el tiempo no vuelve

La felicidad se encuentra en los lugares más inverosímiles e inesperados. A veces, surge de la pérdida, del poder transformador de dejar ir a quienes nos hacen sentir indignas, a las relaciones que ya no nos benefician, a los sentimientos de inseguridad, a las expectativas poco realistas que controlan nuestras vidas, a los arrepentimientos, a los errores y a cualquier cosa que no nos hace bien. A veces, la felicidad surge de la oscuridad, de un colapso o de tocar fondo.

Dicen que todo es efímero: el amor, la tristeza, la incertidumbre e incluso la felicidad. Sin embargo, cuando se trata de ésta última, no hay que conformarnos con medias tintas. La vida es demasiado corta como para ser "casi felices", como para quedarnos con migajas.

Estamos acostumbrados a fingir felicidad cuando algo no nos hace sentir del todo bien. Si una película no nos está gustando, nos quedamos hasta el final "porque ya pagamos" o "porque qué vergüenza salirse así como así". Si una fiesta no es lo que esperábamos, nos quedamos por miedo a vernos groseros. Soportamos conversaciones vacías, personas que drenan nuestra energía y todo porque nos han enseñado a que no todo tiene que ser como queremos.

En parte es cierto, las cosas no siempre van a ser como queremos y las personas no van a responder del mismo modo que nosotros. SIn embargo, es imposible hacer totalmente de lado nuestra felicidad y para ello, a veces hay que ser un poco egoístas.

En realidad, no es egoísta ponerte primero. Priorizar tu salud mental es un acto de amor propio y si algo te incomoda o te causa malestar, está bien poner un alto. Si la película no te está gustando, sálte; quizá puedas hacer otra cosa que sí te haga sentir bien y que termine siendo una mejor inversión que el boleto que ya pagaste.

Si no te sientes bien en una fiesta, vete. No tienes por qué complacer a nadie. Nadie agradecerá el "sacrificio" que estás haciendo al estar ahí o al menos no se darán cuenta de que estás haciendo un gran favor a costa de tu felicidad así que mejor vete y haz algo que sí te haga sentir bien.

Las personas que son más felices son capaces de mantenerse en ese estado aún cuando todo parece perdido porque saben encontrar la belleza en las cosas más simples, en algo que de verdad llena su alma más que un estatus o una buena imagen.

Para la mayoría de las personas, la felicidad es una reacción ante algo positivo que sucede pero para quienes saben apreciar la belleza que los rodea, es una decisión, una forma de vida.

La felicidad es algo que creas. Sentirte feliz es una elección que tienes que hacer todos los días. También es válido pasar por otras emociones como la tristeza y el enojo pero al final, sólo tú puedes transformarlos en felicidad.

La vida es demasiado corta como para detenerse a complacer a otros o como para dejar que la crueldad de otros nos robe la sonrisa.

Nunca pierdas tu capacidad de asombro sentimientos de asombro ni la admiración o encanto ante el mundo que te rodea. Son esos sentimientos lo que nos inspiran, lo que nos hace más felices y más conectados con la energía positiva.

Apreciar la belleza en las cosas simples se trata de vivir el momento. Cortar los lazos tóxicos te permite concentrar tus energías en quien sí te sume. No sientas remordimientos al cortar a las personas que invaden tu campo de energía.a vida es lo suficientemente complicada: ¡no dejes que las personas equivocadas la compliquen aún más!

Realiza acciones que nutran tu espíritu y atraigan bienestar en todos los niveles. Regresa y cierra las puertas abiertas, alivia los viejos dolores y consuela a tu niño interior.

No te conformes con ser "casi feliz" que el tiempo no vuelve

La felicidad está a nuestro alrededor y florece cuando dejamos de pensar complacer a otros o en frenar nuestra sonrisa para no vernos extrañas. Es momento de pensar en cómo podemos usar nuestras experiencias para enfocarnos hacia adentro y no solo sobrevivir al caos que es la vida, sino también celebrar. es por lo que es: un desastre perfecto y hermoso que está sucediendo ahora mismo.

