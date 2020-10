5 remedios naturales para combatir el mal aliento y poder hablar sin intimidarte

Aunque no lo creas, sufrir de mal aliento es un problema más común de lo que se piensa. Resulta vergonzoso y causa miedo a hablar a quienes lo padecen. Muchos tratan de disimularlo con caramelos de menta o taparse la boca mientras se expresan. Nosotras te mostramos 5 remedios naturales que pueden ayudarte en este problema.

Es importante destacar que no solo los que padecen de mal olor cuando hablan sufren por ello. Las personas que los rodean también son afectadas y a veces tienen que aguantar la respiración mientras conversan.

Siempre que la causa no sea patológica, el mal aliento puede eliminarse con remedios naturales sencillos que de seguro no has probado.

El mal aliento intimida a quienes lo padecen. - Agencias

¿Qué causa el mal aliento?

Las causas del mal aliento, conocido en el área médica como halitosis, son diversas, pero mayoritariamente se originan por bacterias que se desarrollan en la boca. Estas pueden producirse por un mal cepillado, así como una inadecuada higiene bucal y malos hábitos como el tabaquismo.

Otras de las principales causas es amigdalitis. Se trata de un padecimiento en el que esas bolas blancas se establecen en la garganta y poseen un olor desagradable que hace que cuando hablemos emitamos un mal aliento.

Las caries y problemas en las encías son también causa de mal aliento. Es importante que nos realicemos un chequeo cada seis meses con un especialista en caso de que estemos padeciendo de estos problemas en nuestra dentadura.

Una mala higiene bucal también es causa de mal aliento. - Agencias

Remedios naturales para combatir el mal aliento

que generan acidez. Esto provoca que salga un olor desagradable desde adentro que es expulsado a través de la boca mientras hablamos. También es recomendable ir a un especialista en estos casos.

Como te hemos hablado, siempre y cuando las causas del mal aliento no sean patológicas, ponemos abordar el problema con remedios naturales que fácilmente podemos tener en nuestra casa. Toma nota.

1.- Canela

La canela es excelente para eliminar el mal aliento, además es sumamente deliciosa por eso también es usada en el mundo gastronómico. Su poder para combatir la halitosis se deriva de que cuenta con un aceite esencial que se conoce como aldehído cinámico. Éste tiene la capacidad de reducir y eliminar las baterías de nuestra boca.

Te recomendamos poner a hervir una cucharadita de canela molida en agua. Luego déjala enfriar y utiliza el zumo para realizarte dos veces al día enjuagues bucales.

Canela - Agencias

2.- Hinojo

El hinojo es otro remedio que posee propiedades antimicrobianas perfectas para combatir y eliminar las bacterias que provocan la halitosis.

Te recomendamos masticar una cucharada de hinojo en la mañana o hacer un té y beberlo tres veces al día. Este lo puedes preparar virtiendo dos cucharadas de agua en una taza de agua caliente y mezclando bien.

Hinojo - Agencias

4.- Clavos de olor

Todos morimos por unos clavos de olor para aumentar la riqueza de los postres. Sin embargo, pocos sabemos de las excelentes propiedades antibacterianas que estos tiene para destruir las bacterias que causantes del mal aliento.

La mejor manera de emplearla es masticar unos clavitos varias veces al día por un lapso apropiado para acabar con la halitosis.

También puedes preparar un té con una cucharadita de clavitos molidos vertidas en una taza de agua caliente. El agua resultante las puedes emplear para tomar o hacer gárgaras con ella al menos dos veces al día.

Clavos de olor - Agencias

5.- Jugo de limón

Como siempre, el limón es perfecto para casi todas las afecciones de nuestro organismo. En el caso del mal aliento, sus propiedades cítricas previenen el desarrollo de bacterias y también pueden eliminarlas por completo de la boca.

Te recomendamos hacer un jugo de limón con el zumo y agua. Posteriormente enjuaga la boca con esta preparación. Con una pizca de sal podrás potenciar la preparación de esta preparación.

Limón - Agencias

