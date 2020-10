5 alimentos que no deben faltar en tu dieta si quieres ganar masa muscular

Ganar masa muscular es el propósito no solo de los fitness, sino de muchas personas que quieren mejorar su condición física. Sin embargo, esto no es tan fácil como se cree y no depende solo del ejercicio.

Cuatro consecuencias que puedes presentar por no tomar agua Cuida tu salud.

La alimentación es importante y hay una delgada línea entre que lo que comamos para lograr nuestro objetivo o que más bien nos termine acumulando grasa en el cuerpo. Por eso te mostramos 5 alimentos infalibles que debes incluir en tu dieta para lograr tu objetivo.

1.- Carnes para ganar masa muscular

Para ganar masa muscular los expertos recomiendan consumir carne. Se trata de un alimento rico en proteínas, así como en vitamina B12, hierro y zinc. Estos son esenciales para el adecuado funcionamiento de los músculos.

Las carnes de aves y pescado son bajas en grasas saturadas y ricas en glutamina que es un aminoácido encontrado en más concentración en los músculos. A pesar de que la carne es ideal para ganar masa muscular, no es muy recomendable la de vaca en todas las comidas. Se sugiere comerla dos o tres veces a la semana.

Las carnes de pollo y pescado son excelentes para ganar masa muscular. - Agencias

2.- Huevos

Otro alimento súper importante a la hora de querer ganar masa muscular es el huevo. Representa una gran fuente de proteínas, aunque consumir mucho la yema no es recomendable. En cambio, las claras del huevo son ricas en proteínas libres y esto las hace favoritas por los deportistas.

Los huevos son ricos en proteínas. - Agencias

3.- Queso

El queso tiene una gran cantidad de caeína que es la principal proteína que necesitamos para mejorar nuestra musculatura. Aunque podemos optar por cualquier tipo de queso se recomienda consumir más los blandos y que los duros, porque estos últimos cuentan con un alto cometido de grasas.

El queso contiene una de las principales proteínas que ayudan a ganar musculatura. - Agencias

4.- Leche o yogur descremado

Tanto la leche como el yogurt descremado son alimentos perfectos para ganar masa muscular. Son ricos en proteínas y fortalecen los músculos. Por eso es importante incluirlos en nuestra dieta, sin abusar de ellos. Además de su gran aporte energético, son bajos en grasa lo cual es excelente para no ganar peso y definir nuestra figura.

Yogurt descremado. - Agencias

5.- Legumbres

Las legumbres jamás deben faltar en nuestra comida si queremos ganar masa muscular. Este grupo de alimentos son ricos en hierro y este componente ayuda en gran medida a mejorar la calidad de la sangre, al igual que proteínas y carbohidratos.

Legumbres - Agencias

Lee también: Bebidas que engordan y afectan tu salud después de los 40

Te recomendamos en video: