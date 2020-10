Ejercicios básicos de HIIT con los que tonificarás todo el cuerpo

Hacer ejercicio puede no ser tu idea favorita, especialmente si todo el día te la pasas trabajando o no estás acostumbrada a llevar a cabo una rutina. Sin embargo, si encuentras una motivación para hacerlo, te darás cuenta de que no es tan complicado.

Quizá tu objetivo sea bajar de peso, hacer músculo o fortalecer tu cuerpo. Lo importante es que encuentres la rutina adecuada para ti y te concentres en alcanzar ese objetivo.

Un entrenamiento HIIT en casa puede verse como algo demasiado pesado pero teniendo esa motivación extra, encontrarás el lado divertido. Se trata de un entrenamiento en intervalos de alta intensidad y es una forma de ejercicio que se ha demostrado que estimula el metabolismo, desarrolla la fuerza y acumula los mismos beneficios de los entrenamientos aeróbicos de intensidad baja y moderada en un tiempo mucho más corto.

Una serie de movimientos rápidos para que te llenes de energía y endorfinas. Puedes quemar entre un 25 y un 30 por ciento más calorías que el entrenamiento de resistencia, el ciclismo y la caminadora, por lo que obtiene más beneficios en menos tiempo, según un estudio publicado en Journal of Strength and Conditioning Research.

Así que es momento de moverte. No olvides calentar antes de empezar para evitar lesiones. Recuerda que la clave está en la constancia y en una alimentación sana.

Plancha con caminata

-Párate en la orilla de la colchoneta con los pies debajo de las caderas y los brazos a los lados.

-Inclínate y coloca las palmas en el suelo, luego camina con las manos hacia una posición de tabla alta, de modo que los hombros estén directamente sobre las muñecas.

-Haz una pausa, luego invierte el movimiento para volver a comenzar. Esa es una repetición. Completa 10.

Butt kicks

-Comienza parada con los pies debajo de las caderas y las manos a los lados.

-Dobla la pierna izquierda y levante el talón hasta el glúteo, luego vuelve rápidamente a comenzar y repite en el lado derecho. Esa es una repetición. Completa 10.

Burpee básico

-Agáchate con los pies un poco más separados que el ancho de los hombros y las manos en el suelo.

-Con el peso de su cuerpo en tus manos, patee ambos pies hacia atrás, descansando sobre las puntas de los pies.

-Salta hacia adelante e impulsa tu cuerpo hacia arriba con un movimiento rápido, aterrizando en una posición de pie. Haz 15 repeticiones

Saltos de tijera

Los saltos son tan simples pero tan efectivos. Además de aumentar la frecuencia cardíaca, su movimiento se realiza en un plano de movimiento que no se utiliza a menudo, por lo que la parte interna y externa de los muslos se vuelve más amorosa.

-Empieza por ponerte de pie con las piernas juntas y los brazos a los lados.

-Salta y aterriza con los pies separados al ancho de las caderas. Mientras saltas, levanta los brazos hacia afuera y hacia arriba. Piensa en saltar en forma de "X".

-Vuelve a la posición inicial. Repite durante un minuto.

Escaladores

-Colócate en una posición de tabla, asegurándote de distribuir tu peso uniformemente entre tus manos y tus dedos de los pies. Tus manos deben estar separadas al ancho de los hombros, la espalda plana, los abdominales contraídos y la cabeza alineada.

-Lleva la rodilla derecha hacia el pecho lo más que puedas. Cambia de pierna, sacando una rodilla y metiendo la otra.

.Mantén las caderas hacia abajo, desliza las rodillas hacia adentro y hacia afuera tan lejos y tan rápido como puedas. Alterna la inhalación y la exhalación con cada cambio de pierna. Recuerda no perder la posición de tu cuerpo.

