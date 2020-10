Las mujeres que nacieron en octubre tienen un carisma y poder que las hace únicas

Cada mes que llega está cargado de una energía diferente pero no menos especial. En el hemisferio norte, nos encontramos entrando en el mes de octubre en pleno otoño. Por el contrario, la gente del Sur se encuentra en plena primavera en este momento.

Como todos los meses de los calendarios juliano y gregoriano, octubre recibe su nombre de los romanos. Originalmente, el octavo mes del año de diez meses, octubre proviene del latín octo, que significa "ocho". Como podemos ver, este símbolo conservó este nombre incluso después de que se añadieran enero y febrero al año calendario.

El "ocho" que simboliza a octubre también representa prosperidad, riqueza, paz y fertilidad. Octubre es típicamente la época del año en que los agricultores recogen su cosecha, con la esperanza de que su cosecha sea abundante. Para muchos, todo su año financiero se basará en este momento, lo que acentúa aún más su importancia.

Aquí te mostramos algunos rasgos de las mujeres que nacieron en el mes de octubre.

Son carismáticas

Esta es una cualidad rara, pero las mujeres nacidas en octubre abundan en ella. Su carisma, así como su personalidad encantadora y magnética, las hace ganar muchos seguidores. Aunque no les gusta que las contradigan, no pierden el encanto al momento de expresar su inconformidad. Las mujeres nacidas en octubre tienen mucha confianza y se puede envidiar su personalidad. No es extraño que todos quieran siempre estar junto a ellas.

Son románticas

Aunque octubre suele ser considerado un mes escalofriante, las mujeres nacidas en esta temporada son muy románticas y buenas amantes. Son muy atractivas para el sexo opuesto y pueden conquistar fácilmente a cualquiera con su dulce charla. Si tu pareja nació en octubre, tienes suerte, porque te amarán para siempre. Además, siempre logras tus objetivos cuando de conquista se trata pues tienes un poder único que te hace dar en el blanco cuando alguien te gusta.

Poseen una gran inteligencia emocional

Si cumples años en octubre debes saber que posees una gran inteligencia emocional que te hace salir siempre adelante. Tienes una gran inventiva para resolver problemas pues eres muy consciente de tus propias emociones y habilidades sociales. Tu capacidad para entender las emociones de los demás hacen siempre te busquen para pedirte consejos. Además, siempre logras el equilibrio perfecto con todos los que te rodean.

Siempre buscan la paz

Estas mujeres aman la paz y prefieren un entorno más tranquilo y silencioso. Debido a este rasgo, no tienen muchos enemigos. Rara vez alzan la voz cuando pierden los estribos, y pueden encontrar puntos en común con casi cualquier persona. Lo que más les importa es encontrar el balance para evitar conflictos más grandes.

Son hospitalarias

Las mujeres que nacieron en octubre son conocidas por su amable hospitalidad y siempre están felices de recibir a las personas que aman. Incluso si conocen poco a alguien, no dudan en mostrarse amables y serviciales. Siempre se aseguran de que otras personas se sientan cómodas. ¡Creo que este es un rasgo imprescindible de toda persona!

Son optimistas

Estas mujeres nunca pierden la esperanza y siguen intentándolo y siempre alcanzan sus metas. Dado que su optimismo es extremadamente contagioso, pueden excelentes líderes cuando de llevar un equipo o proyecto se trata. Saben cómo motivar a los demás con su actitud positiva cuando las cosas se ponen difíciles.

Son amigables

Las mujeres nacidas en octubre son muy amables y pueden entablar amistad fácilmente. Su personalidad afable y encantadora les ayuda a hacer nuevos amigos donde quiera que vayan y su rostro feliz y sonriente puede iluminar incluso los entornos más oscuros.

Siempre se enfocan en alcanzar sus metas

Por último, se sabe que las mujeres nacidas en octubre están orientadas a los logros y terminan bien. Estas personas nunca dejan nada a mitad de camino y logran cada tarea sin importar cuán difícil sea.

Más temas relacionados

Nombres de mujeres valientes que son una inspiración para superar la adversidad

Las mujeres que beben vino son almas viejas con gran sabiduría

Las mujeres fuertes prefieren estar solas a pasar su vida con alguien que no vale la pena

Te recomendamos en video