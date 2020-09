No debes sentirte culpable ni una mala mujer si tu pareja te fue infiel

El amor no es como en las películas. No siempre es !a primera vista" ni tampoco es "color de rosa" todo el tiempo. No basta con las miradas coquetas ni la química inicial que tengan; se requiere de esfuerzo y compromiso mutuo.

El amor en la vida real puede ser hermoso pero también puede estar cargado de un sufrimiento que puede afectarte en diferentes sentidos. A veces las cosas no resultan como quieres y cuando menos lo esperas, la persona que más amas te traiciona.

Ser engañada duele en lo más profundo y termina por afectarte de muchas formas. La infidelidad es una traición del amor y una violación a la confianza que tenías en cierta persona. Lo peor es la agonía no está solo en tu cabeza sino también en tu cuerpo.

Te preguntas por qué no fuiste "lo suficientemente buena" y que tu pareja te fue infiel porque consiguió algo "mejor". Te sientes estúpida porque no fuiste capaz de ver el problema antes. Y claro, das mil vueltas en torno a todo lo que hiciste mal y pudo ser diferente. Tienes miedo de volver a amar porque no quieres pasar por la misma traición de nuevo.

Es muy fácil caer en el autosabotaje y pensar que ha sido culpa tuya. Pero te diré una cosa: no lo es en absoluto. Tú no eres el problema, fue una decisión que el otro tomó fuera de su relación. Lo que lo haya llevado a hacerlo es cosa suya.

Sentirte culpable por algo que estuvo totalmente fuera de tu control es agotador y autodestructivo. La culpa es un sentimiento tan poderoso que puede inyectar una dosis tremenda de negatividad que termina por robar todo tu brillo.

El amor debe ser verdad, honestidad, respeto y equilibrio. No puedes ser la única que trabaje en eso. Y si las cosas llegan a cambiar, si de pronto tú o esa persona ya no se sienten complementadas por el otro, es algo que debe hablarse. No tienen obligación de estar con alguien que no los hace sentir felices pero sí debe haber consideración para cerrar las cosas como se debe.

Si la otra persona rompe ese compromiso y no es capaz de decirte las cosas de frente, entonces no es la indicada.

Mereces a quien valore todo tu ser, alguien que se entregue a ti por completo, no porque le ruegues sino porque desea todo tu corazón. Mereces que te quieran por lo que eres, con tus defectos y virtudes y que demuestre que valora tenerte en su vida. No necesitas estar con alguien cuyos sentimientos son fugaces, totalmente dependientes de las circunstancias o de la presión alrededor.

Si la otra persona se va, no es porque no seas lo suficientemente interesante o bonita como para elegirte. Simplemente la relación no estaba destinada a ser.

Por otro lado, si crees que debes cambiar o dejar atrás algún comportamiento tóxico, tiene que ser porque tú quieres ser mejor por ti, no por complacer a alguien más. Antes que nada, debes saber valorarte tú misma; estar consciente de quién eres y lo que mereces. Eso te ayudará a jamás bajar tus estándares y a no tener miedo a estar sola mientras esperas a esa persona.

