Mantén tu relación en privado, no en secreto

Te mereces un amor que no se vaya, un amor que te haga sentir la seguridad que estará para ti sin importar qué. Dicen que este se encuentra en cualquier esquina y que llega cuando menos lo esperas. Pero cuando nos dejamos llevar por el miedo a la soledad o la necesidad de llenar las expectativas de otros, terminamos en las manos equivocadas.

El ritmo acelerado de vida que llevamos y la constante presión social sobre "tener a alguien", nos ha llevado a conformarnos con amores a medias que sólo nos acostumbran a creer que merecemos lo mínimo. Aceptamos excusas "por falta de tiempo" y nos quedamos con quien no está dispuesto a esforzarse para forjar una relación sólida.

Dentro de todas las fatalidades que suceden cuando aceptas un amor a medias está que nunca te considerará una prioridad y peor aún, será capaz de mantenerte en secreto.

Cuando de relaciones se trata, es importante mantener la privacidad entre ambos. Especialmente en estos tiempos de redes sociales, es común ver cientos de publicaciones de parejas exponiendo su amor a todos. Cada quien lleva su relación según lo sienta pero no se trata de exponer todo ni tampoco de ocultar como si se tratase de algo prohibido.

TAMBIÉN LEE: Deja de elegir a quien no te elige

Cada relación vive las cosas a su propio ritmo y quizá en un principio estén escépticos de gritarle al mundo pero si descubres que han estado saliendo por un tiempo y no te ha presentado con sus amigos y familiares, es posible que te esté escondiendo o manteniendo como un secreto.

El "stashing" es un término que se ha acuñado a esta situación, la cual es cada vez más común y que probablemente has experimentado en algún momento de tu vida amorosa. Este se refiere al acto de salir con alguien en serio pero que te esconde de todos los que conoce.

Pero esto no incluye sólo ocultarte de sus amigos y familiares sino también de sus redes sociales o de sus planes a futuro.

TAMBIÉN LEE: Si tu pareja te fue infiel, tu cerebro podría cambiar de forma importante

El término recibe su nombre de cuando alguien empuja un desastre en una esquina para ocultarlo y hacer que parezca una habitación limpia, según Metro, porque eso es exactamente lo que esta persona te está haciendo: escondiéndote para que parezca nada. está pasando.

Este comportamiento es obviamente dañino por muchas razones. Puede llevarte a creer que tu pareja miente sobre su vida o te engaña (o contigo). También puede darte el complejo de que de alguna manera les da vergüenza que los vean contigo o que no importas lo suficiente como para conocer a sus seres queridos

Conocer a personas importantes es fundamental para el éxito de cualquier relación. Un estudio de 2012 descubrió que tener una buena relación con la familia de su pareja en realidad puede disminuir sus posibilidades de separarse. También descubrió que simplemente tener contacto con sus futuros suegros antes de una boda puede aumentar sus posibilidades de permanecer juntos.

Es importante tener en cuenta que puede haber buenas razones para su comportamiento. Si la relación es relativamente nueva, es posible que no sepa todo sobre su vida familiar. Pueden estar separados de sus padres, sus padres pueden haber fallecido o puede haber un trauma en su familia que no les encanta volver a visitar. Si no te encuentras en sus redes sociales, es posible que solo sea un usuario cauteloso o que tenga un ex que sepa que se comunicará contigo y te molestará si te etiquetas en una foto.

Pero todos estos comportamientos juntos pueden hacer que esconder se sienta realmente desagradable y como algo que se hace intencionalmente para mantenerte en un segundo plano.

Si sientes que tu pareja te está "escondiendo", habla con ellos sobre por qué pueden estar reprimiendo y no hacer público tu amor. Puede que ni siquiera se hayan dado cuenta de que lo están haciendo

Te recomendamos en video