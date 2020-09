Deja de elegir a quien no te elige

Tenemos tanto miedo a la soledad que a veces nos cegamos y terminamos persiguiendo a quien no nos hace bien. Vivimos tan presionadas por la idea de "tener alguien" que olvidamos que merecemos lo mejor, no migajas de amor. Elegimos a la primer persona que nos dedica palabras bonitas porque según las historias de romance, eso es el amor verdadero.

No, el amor no son sólo palabras bonitas ni tampoco acciones por separado. El amor de verdad es una mezcla de ambas y llega para complementarte, no para llenar huecos.

El amor no se persigue ni se ruega. No puedes obligar a nadie a quererte ni tampoco a quedarse a tu lado. Por eso, es momento de que dejes de elegir a quien no te elige. Si te quedas con alguien que no te corresponde igual, te darás cuenta del gran vacío que te hace sentir a la larga.

TAMBIÉN LEE: Las mujeres inteligentes mantienen sus estándares altos cuando de buscar pareja se trata

Estar enamorada de alguien que no te corresponde, es uno de los dolores más grandes. Tu mente sabe que no es ahí donde debes estar pero te sientes tan presionada por sentirte acompañada que olvidas que esa persona no es lo que realmente quieres.

Elegir a quien no te elige termina haciendo que olvides lo hermosa que eres y te hace pensar que "no eres suficiente" como para que alguien más se fije en ti.

Deja de perseguir el amor. Deja de conformarte con ser una segunda opción. Estar en una relación o no, no determina quién eres ni tampoco si tienes una buena vida o no. Pero conformarte con menos de lo que mereces puede tergiversar lo hermoso de tu mundo y convertirlo en oscuridad.

El amor es hermoso, no se puede negar pero hay que saber con quien.

TAMBIÉN LEE: El amor verdadero no se trata de alcanzar la perfección, sino de tener crecimiento

Si tienes que convencer a esa persona de lo afortunada que es de tener, no es amor. Si tienes que convencerla de que nadie la amará como tú lo haces, entonces no es ahí. Es agotador invertir más tiempo en esa persona porque sabes que no está dispuesto a hacer lo mismo.

La capacidad de entrelazar tu corazón y tu vida con alguien, dejarlo entrar a tu mundo, confiarle tu alma, eso es increíble. Esperar vale la pena. Te mereces un amor completo que no te haga dudar de lo mucho que vales. Un amor que te elija todos los días. Nunca te permitas ser la segunda opción de nadie; quien realmente te ame y te quiera en su vida, hará un esfuerzo para no perderte.

Te recomendamos en video