Ejercicios ¿Qué hacer y qué no para entrenar el cerebro y mejorar la concentración?

Muchas veces estamos sentadas frente al computador y nos detenemos en el trabajo pensando en otras situaciones de la vid La mente divaga. Pero no te preocupes, el cerebro puede entrenarse y en este artículo te enseñamos qué hacer y qué no para mejorar la concentración.

Es común que una persona nos esté contando algo y no tengamos la capacidad de entender lo que está diciendo. O nos movamos de una pieza de la casa a otra a buscar algo y luego no sepamos qué era.

¿Se te ha quemado la comida porque te distrajiste en otra cosa? ¿Te cuesta leer o estudiar? Toma nota y aprende algunos trucos para tener la concentración a todo dar.

¿Cómo mejorar la concentración?

Para mejorar la concentración es importante dedicarte un momento del día a relajarte. El estrés y la ansiedad son los principales enemigos de un cerebro abierto. Para lograr un estado de relajación lo ideas es hacer algo que te guste como caminar un rato o escuchar tu música favorita

También es importante hacer pequeñas pausas entre una tarea y otra. Esta es una forma eficaz de poder prestarle más atención a cada una.

Uno de los ejercicios más importantes para entrenar nuestro cerebro tiene que ver con la respiración. Acuéstate un rato. Pon una de tus manos en el pecho y la otra en tu abdomen. Esto es importante para estar consciente de a dónde estamos llevando el aire. La importancia de esta práctica es respirar por la boca y llegar el aire al pecho y posteriormente a la boca. Luego, expulsarlo lentamente.

La importancia de la meditación

Para relajarnos y lograr entrenar nuestro cerebro en pro de mejorar nuestra concentración, la meditación juega un papel muy importante. Fija tu atención por unos minutos a un solo objeto, pensamiento o, sencillamente tu respiración.

Para aprender a meditar existen muchos métodos que puedes encontrar investigando, incluso en Internet. También puedes inscribirte en un grupo dedicado a ello que te ayude a saber cómo entrar en ese estado de paz mental.

¿Qué no hacer?

Para mejorar la concentración también es importante saber qué no debemos hacer. Colócate hora a tus momentos de estudio y de trabajo y cuida el ambiente que lo rodea. Por ejemplo, no debes tener en tu mesa de trabajo o estudio objetos que puedan distraerte.

Tampoco debes tener abiertas páginas que te saquen del objetivo que tienes que cumplir. Olvídate de abrir las redes sociales en las horas en que debes concentrarte en realizar una tarea.

Toma suficiente agua ya que la hidratación es muy importante para mejorar la concentración. De igual manera evita el sedentarismo, dormir mal o tener dietas muy pesadas.

Con estos sencillos ejercicios y evitando las cosas que no debemos hacer, poco a poco iremos entrenando nuestro cerebro y podremos concentrarnos fácilmente en cualquier tarea que necesitemos.

