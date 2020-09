Cómo bajar de peso después de los 40 y no volver a engordar

Ya pasamos las cuatro décadas y, para el asombro de muchas, no solo se nos acumularon años, sino kilitos de más también. Afortunadamente, existen maneras de bajar de peso después de los 40 y lograr que no volver a ganarlo más adelante.

No estamos hablando de estética, porque todas somos hermosas. Nos referimos a los riesgos para la salud que tiene a grasa acumulada tanto para el metabolismo como para nuestro sistema cardiovascular.

Bajar de peso después de los 40 es posible, pero no tenemos que pensar que es nuestra edad actual la que nos está ocasionando este problema. En realidad los cambios del metabolismo comienzan a partir de los 30 años y ya a las cuatro décadas nuestro cuerpo pierde grasa muscular y gana grasa con más facilidad.

Cambia tus hábitos alimenticios

Un reportaje publicado sobre el tema por el diario El País señala que si estás buscando una cifra, la Universidad de Duke publicó un estudio en el que señala que disminuir 300 calorías de nuestra comida diaria es ideal para bajar de peso después de los 40 y no volver a subir.

Necesitas hacer cambios en tus hábitos de alimentación. Es hora decidir qué formara parte de tu dieta y qué no. Come más fibras y proteínas y menos carbohidratos.

Comer frutas y vegetales te ayudará a bajar de peso. - Agencias

Cuídate de los excesos. Si vas a hacer meriendas que sean comidas ligeras como un yogurt o un cereal. Disminuye de tu dieta los alimentos ultraprocesados, el alcohol y el azúcar refinada. Esta última puedes sustituirla por miel.

Luego de que hemos eliminado estos tres ingredientes, debemos sumar alimentos que nos ayudarán a quemar grasas. Por ejemplo, los especialistas recomiendan comer dos porciones de frutas al día. Son ideales la sandía, el melón y la manzana. Se recomienda añadir vegetales cómo la espinaca y la lechuga en nuestra dieta alimenticia. Reduce las carnes rojas y come más pescado azul como el atún y las sardinas.

Camina una hora todos los días

Si no estás acostumbrada a hacer ejercicio, debes saber que esto es fundamental para ganar energía. Comienza caminando 60 minutos al día para bajar de peso después de los 40.

Éste es un ejercicio de baja intensidad que, además, te ayudará a entrenar tu cuerpo para pasar a hacer ejercicios que requieran más energía como abdominales, pesas, saltar la cuerda y hacer cuclillas o iniciarte en un gimnasio. Estos últimos ejercicios los debes realizar una dos o tres veces a la semana y podrás ver grandes resultados.

Caminar es una excelente forma de comenzar a ejercitar nuestro cuerpo. - Agencias

Duerme bien

Aunque no lo creas tener un buen descanso está relacionado con bajar de peso después de los 40. Generalmente a medida que pasa la edad vamos teniendo más problemas de insomnio y esto afecta el metabolismo.

Descansar unas 7 a 8 horas diarias, hará que nuestro cuerpo descanse de la energía gastada durante el día y se prepare para enfrentar el siguiente con más vitalidad.

Descansar bien te ayudará a quemar calorías - Agencias

Sigue estas reglas y, en menos tiempo de lo que crees, lograrás bajar de peso después de los 40 y no volver a recuperar los kilitos nunca más ¡Éxitos!

