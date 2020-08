Estos son los ejercicios más certeros para eliminar la grasa abdominal y lucir un abdomen plano

View this post on Instagram

El ejercicio #superman es un simple movimiento de peso corporal que se enfoca en trabajar la columna vertebral, músculos de la espalda e incorpora isquiotibiales, glúteos y también músculos estabilizadores. El fortalecimiento de la espalda baja con el #ejercicioSuperman genera apoyo y estabilidad para la columna vertebral, también puede prevenir y reducir el dolor de espalda. Practica este ejercicio varias veces a la semana para aumentar la fuerza de la espalda baja, mejorar tu postura y proteger la columna vertebral si tienes un trabajo de escritorio. Lo puedes poner en practica diariamente de 10 a 20 repeticiones. #acefitness #mariavalverde #personaltrainer #workout #fitness #fitgirls #fitwomen #fitgirls #fitwomen #homeworkout #superman