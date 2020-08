5 útiles estrategias para dejar atrás el pasado que nos duele

Lo que hemos vivido marca nuestro presente. De alguna manera forma parte de quiénes somos, cómo actuamos y que pensamos. Pero muchas veces es un obstáculo en nuestro camino de crecimiento personal. Te enseñamos cómo dejar atrás el pasado que nos duele.

Vivir el presente solo recordando lo malo que nos pasó no es una buena idea, no contribuye en nada en nuestras vidas, sino todo lo contrario. No puede mantener paralizados, impedirnos emprender nuevas experiencias y hasta caer en depresión. Fíjate en estas 5 estrategias que te mostramos para dejar el dolor del pasado atrás.

1- Olvida a quienes te hicieron daño

No pierdas tu tiempo y tus neuronas pensando en cómo vengarte por algo que pasó. O pensando cómo si hubieras podido reaccionar mejor. Unas de las mejores estrategias para dejar atrás el pasado es hacer fluir todo aquello que te hace daño incluyendo a aquellas personas que dejaron una profunda herida en tu corazón. Decide sacarlas de tu mente de una vez y para siempre y comenzarás a cicatrizar hasta estar sana por completo.

2.- Mira el mundo que te rodea

El egoísmo de pensar solo en nosotros y de mala manera nos impide dejar atrás el pasado que nos duele nos impide ver que no todo es blanco y negro. Lo que pasó, pasó. Muchas veces sufrimos más por nuestra mente que por la realidad que nos rodea.

Detente un momento a pensar si le estás prestando demasiada atención a hechos que están solo en la memoria y alza la mirada al presente y a las oportunidades que te presenta para mi vivir nuevas y mejores experiencias.

3.- Date permiso para perdonarte

La culpa es otro de los factores que nos impiden dejar el pasado atrás. Vivimos apuñalándonos por algo que hicimos o dejamos de hacer y nos perdemos la oportunidad de comenzar de nuevo y mirar nuestras acciones como una rica experiencia para no volver a cometer los mismos errores. Piensa que hiciste lo mejor que pudiste con el conocimiento que tenías en ese momento para hacerlo. La culpa nos daña. No sirve de nada. Comienza a perdonarse desde tu interior y verás como una nueva luz iluminará tu vida.

4.- Vuelve a empezar

Como te dijimos, vivir sin dejar atrás el pasado que nos duele lo único que hace es inmovilizarnos. Intenta comenzar desde cero y basada en la experiencia. Cuando abras tu mente podrás ver que existen muchas alternativas para comenzar de nuevo y hacer las cosas de una manera mucho mejor. Te aseguramos que todo no será negro otra vez.

5.- Búscale un sentido a tu vida

En muchas ocasiones nos equivocamos por querer satisfacer los deseos de los demás. Incluso, estudiamos carreras que no nos gustan solo por complacer a nuestros padres.

A la única persona que estás obligada a querer es a ti misma. Vivir pensando en el pasado te impide buscar cual es el sentido de tu vida. Ocúpate de pensar en lo que te gusta y encontrarás la inspiración para cumplir el papel que viniste a hacer en esta vida.

