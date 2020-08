Se incrementan las crisis de pánico durante la pandemia ¿Qué podemos hacer?

View this post on Instagram

Hoy vamos hablar un poco sobre la respiración que debemos hacer para tratar de reducir los niveles de estres o ansiedad, hablaremos sobre la respiración diafragmatica, esta técnica necesita de un poco más de entrenamiento y de un lugar tranquilo donde puedas concentrarte para llevarla a cabo: Colócate en una posición cómoda e intenta relajar los músculos. Sitúa una mano en el pecho y otra sobre el estómago. Toma aire lentamente por la nariz llevando el aire hasta la mano que tienes en el estómago. La mano del pecho debe quedar inmóvil. Cuando consigas llevar el aire hasta allí, retenlo durante un par de segundos (6 segundos). Suelta el aire poco a poco por la boca, de manera que sientas como se va hundiendo el estómago y la mano del pecho sigue inmóvil. Repite varias veces este ejercicio . . . . . . #ansiedadegeneralizada #crisisdeansiedad #crisisdepanico #respiracion #ataquesdepanico #relajacion #ansiedad #psicología #psicologos