Superar el duelo por un ser querido que partió por el Covid-19, la batalla que luchan los familiares

Una gran multitud de hogares están de luto alrededor del mundo. El Covid-19 es una pandemia sin precedentes y sin vacunas que la detenga ha acabado con la vida de millones de personas.

Se trata un virus que actúa rápido por lo que la mayoría de las muertes son sorpresivas y deja a los seres queridos en una especie de impresión y dolor que se parecen mucho a la depresión. Te hablamos en este artículo sobre cómo superar el duelo por un ser querido que perdió la batalla contra la pandemia, porque sabemos que tú también estás luchando ante la batalla del abatimiento y el duelo.

Acudir a una terapia psicológica es fundamental. El Covid-198 ha afectado la vida de muchas personas, pero a ti te ha dejado un vacío en el corazón. Con la ayuda de un buen terapista puedes comenzar a realizar actividades que te ayuden a superar este inesperado dolor.

No es un proceso fácil, pero sí posible

El duelo ante la muerte de un familiar por contagiarse del Covid-19 no es un proceso fácil de superar, al menos no en un corto tiempo, pero sí es posible. Volverás a recordar a esa persona con alegría y aceptarás su partida con más paz.

Es preciso que sepas que es un proceso lento y que es normal que sientas problemas emocionales como irritabilidad, sentimiento de culpa, tristeza y rabia, por solo citar algunos ejemplos.

No te encierres en el cuarto a sufrir en secreto. Trata de expresar tus emociones con una persona de confianza. No reprimas tu llanto. Las lágrimas son sanadoras y llorar te ayuda a desahogar toda esa frustración y dolor que llevas dentro.

Aunque no te provoque, trata de alimentarte bien y seguir una rutina de aseo personal, así como de identificar los recuerdos que más te afectan y enfrentarlos. La vida es un regalo, algún día a ti también te tocará partir. Mientras tanto, ve asumiendo la partida de tu familiar como algo que no estaba en tus manos. Busca a un psicólogo e inicia una terapia para que el proceso de duelo sea más llevadero.

