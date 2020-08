Las mujeres que "sienten demasiado" son capaces de sanar un corazón roto más pronto

Eres una mujer que siente al máximo. No puedes evitar llorar a mares cuando estás triste ni tampoco sabes ocultar cuando te sientes molesta o decepcionada. A veces te sientes demasiado abrumada por tener esas emociones tan intensas pero otras, resulta un verdadero alivio.

Cuando algo te emociona de verdad, ríes sin control y tus ojos denotan un brillo que encanta a quien esté frente a ti. Algunos te dicen que exageras pero simplemente sabes expresar tus emociones de forma diferente. Mientras que algunas personas se han acostumbrado a reprimir lo que sienten, tú no puedes evitar estallar de emoción.

La gente no siempre entiende por qué lloras tanto con una película romántica ni tampoco por qué te cuesta calmar tu ira cuando algo no te sale bien; pero no debes sentirte avergonzada ni pedir perdón.

Posees la capacidad de sintonizar y percibir detalles del mundo que los demás suelen pasar por alto. Tus sentimientos son intensos pero puros, capaces de iluminar a quienes necesitan una sanación.

Tienes una perspectiva tan especial de la vida y aunque a veces puede ser agotador, sabes que es la forma en la que procesas lo que pasa a tu alrededor.

Por eso, cuando te rompen el corazón dejas que todo fluya. No te encierras y pretendes que nada. Lloras cuanto sea necesario porque sabes que si no lo haces en ese momento, la tristeza contenida terminará por apagar tu luz.

El propósito de expresar emociones es transmitir tus verdaderos sentimientos y no hay nada más valioso que ser honesta contigo misma.

Y no es que nos demás sean de piedra, algunas personas tienen miedo de hacerlo porque piensan que "sentir demasiado" es una debilidad de la cual otros pueden aprovecharse.

Estar en contacto con tus sentimientos lo convertirá en una mejor persona. Algunos lo llaman ser inestable pero en realidad, es tener la inteligencia emocional suficiente como para saber afrontar la adversidad para sanar.

Ser fiel a tus emociones te mantiene auténtica y eso es algo hermoso. No te avergüences ni dejes de "sentir demasiado".

Tienes un corazón puro y al mismo tiempo que estás lidiando con tus emociones, te preocupas porque todos estén bien a tu alrededor. Quizá algunos te señalen por tener emociones tan intensas pero no debes dejar que te digan cómo procesar lo que te abruma o lo que te hace feliz.

Tu alta sensibilidad significa que tienes el potencial de tener una vida extraordinariamente rica y significativa. No pases tus días disculpándote por tu forma de estar en el mundo. Tu luz ilumina corazones. Deja de disculparte por brillar tan intensamente.

