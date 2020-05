Mi mejor amiga me ha inspirado a ser una mujer fuerte cuando todo parece derrumbarse

Encontrar una mejor amiga es un desafío para todas. No es que no haya personas increíbles, sino que muchas veces, tienen miedo de mostrarse tan verdaderas y auténticas que terminan decepcionándonos. Pero mientras que las cosas parecen estar sumidas en un total caos, necesitamos del apoyo de esa amiga que nos recuerda que no debemos rendirnos nunca.

Las malas noticias están a la orden del día y es imposible no sentirnos abrumadas por eso,nunca subestimes a esa mujer que te inspira a levantarte cuando todo parece derrumbarse.

Todas tenemos al menos una amiga a la que podemos acudir cuando nos rompen el corazón o cuando sentimos que tenemos el peso del mundo encima. Esa amiga que se convierte en una luz cuando estamos perdidas en la oscuridad o cuando estamos a punto de sucumbir ante un laberinto sin respuestas.

Cuando las cosas van mal o no estás segura de algo, no hay nada como tener a esa aliada que está ahí para ti sin importar las circunstancias.

TAMBIÉN LEE: Tener una hija es ganar una amiga para toda la vida

Sí, a veces la vida nos lleva por diferentes caminos pero la distancia no es un impedimento para sentir su apoyo cuando más lo necesitas. Tener una amiga capaz de ayudarte a darle la vuelta a las peores situaciones es una suerte que no todos tienen.

Tu amiga no es cualquier amiga. Ella posee un espíritu inquebrantable, metas ambiciosas y una visión de la vida que te inspira a ir siempre hacia adelante. Gracias a ella, has aprendido a hacer frente a la adversidad, porque siempre tiene las palabras de aliento adecuadas para recordarte que no estás sola.

Tu mejor amiga ve tu verdadero potencial y quiere que tú lo recuerdes siempre. No es que no seas capaz de hacerlo por tu cuenta pero seamos honestas, todas necesitamos un impulso extra, alguien que nos de un "golpe" de realidad cuando estamos a punto de sucumbir. Ser testigo de su fortaleza hace que el mundo se reinicie y encuentres la mejor salida

Una amiga como ella está en los mejores momentos pero también en los malos y en los peores. Ella está ahí para que se levanten juntas. Desde arriesgarse hasta tomar una decisión difícil, hasta dar un salto a lo desconocido. Juntas han logrado esa red de apoyo que todas necesitamos.

TAMBIÉN LEE: Las mujeres fuertes son las que se construyen unas a otras en lugar de destruirse

Nunca subestimes el poder de rodearte de mujeres fuertes. Son tu respaldo, tu tribu. No hay nada más valioso que poder recurrir a ellas para darte un respiro. Quizá es porque han tenido experiencias similares o porque saben ponerse en los zapatos de la otra, pero juntas, son capaces de sobrellevar los problemas como una sola.

Olvídate de señalar, criticar o buscar rivalidad con las demás. busca aliadas, rodéate de quienes te inspiran a ser mejor. El desafío de las mujeres está en aliarse unas con otras para ser más fuertes.

Te recomendamos en video