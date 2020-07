Estar embarazada durante la pandemia puede ser solitario pero recuerda que eres amada

El brote de COVID-19 continúa causando miedos e incertidumbre en muchas mujeres alrededor del mundo. Especialmente si estás embarazada, esto puede ser aún más agobiante y agotador.

El embarazo viene con muchas expectativas y eso puede hacer que la sensación de soledad aumente en estos días. Quizá esperabas una gran fiesta o esas reuniones en las que todas tus amigas quieren saber todo eso que estás viviendo.

El distanciamiento social es difícil para todos pero tiene un impacto especialmente importante para las futuras mamás, desde el comienzo del embarazo y hasta el periodo posnatal. Por si fuera poco, el miedo a contagiarte o a poner en riesgo a tu bebé está latente.

Cuando estás embarazada, no hay nada más importante que tener una red de apoyo con la que puedas contar. Independientemente de si tienes a tu pareja contigo o no, no hay nada como esa persona especial con la que puedes llorar o hablar de tus preocupaciones y compartir vivencias.

Sí, hacen falta los abrazos pero no estás sola. Tienes mucha gente a tu alrededor que te ama incondicionalmente y que aún en la distancia, estará dispuesta a estar contigo.

El embarazo puede ser uno de los momentos más desafiantes y únicos en la vida de una mujer por ello, es importante que no cargues más peso. Si bien los sentimientos de soledad son comunes, puedes encontrar ese alivio en tu tribu.

Es difícil pero no te agobies antes de tiempo. Quizá no tengas un séquito de amigos y familiares llevándote flores y regalos a tu casa, quizá no tengas una fiesta de bienvenida pero tendrás a tu bebé y lo importante es concentrarte en el bienestar de ambos.

Deja de pensar en las fatalidades y enfócate en todo lo bueno que tienes en este momento. Nadie sabe qué sucederá pero debes estar tranquila de que tu bebé tendrá a la mejor mamá y un hogar lleno de amor.

Está bien dejar de consumir las noticias todo el tiempo. Está bien evitar ciertas conversaciones. Hay tantas tensiones en este tiempo que puede ser demasiado abrumador y confuso. Manténte informada pero siempre que leas algo negativo, busca algo positivo. Esto te ayudará a tener las dos caras de la moneda y hará que tu ánimo no termine por los suelos. Lee un libro, haz ejercicio o algo que distraiga tu mente. Es más que válido consentirte y alejarte del caos.

Recuerda que eres una mujer fuerte, capaz de todo. No dejes de planear ni de pensar en toda la felicidad que vendrá. Las cosas mejorarán pero para ello, no debes de perder de vista tu valor y recordar que eres amada por muchas personas que estarán contigo sin importar qué.

