Deja de perseguir a quien no tiene interés de estar en tu vida

Estamos tan acostumbradas a conformarnos que no cuestionamos si es lo que realmente merecemos. Soñamos con tener una historia de amor como las de las películas de romance y añoramos la compañía de alguien que nos jure amor eterno. Pero el miedo a la soledad hace que terminemos persiguiendo y rogando a alguien que no tiene un interés genuino de estar en nuestra vida.

Quieres a quien no puedes tener y eso es muy doloroso.

A veces nos cegamos y terminamos poniendo a las personas en un pedestal, aún cuando eso implique admirarlas de lejos. Nos negamos a creer que no nos pertenecen y que en realidad no están dispuestas a vernos igual.

Es muy fácil aferrarse a una ideal de cómo debe ser el amor, seguir consejos ajenos y las normas que nos ha impuesto la sociedad. ¿Te has puesto a pensar si es realmente es lo que quieres?

Perseguir a quien no quiere estar en tu vida es agotador. El amor no se obliga; no tienes que convencer a nadie de lo linda que eres. Quien te quiera de verdad, hará todo por estar a tu lado y será capaz de ver siempre ese brillo que te hace tan especial.

¿Por qué aferrarte a alguien que no te quiere como tú quieres?

Tal vez te has acostumbrado a esa persona después de todo, es lo que conoces y ya sabes hasta dónde puedes soportar. Una parte de ti, vive con la esperanza de que cambiará y se quedará contigo. La realidad es que tienes tanto miedo de salir de ahí que te has cerrado a nuevas oportunidades.

Es momento de que aprendas a reconocer lo mucho que vales y que entiendas que el amor no se persigue ni se ruega. Jamás te quedes donde no te valoran. Mereces algo mejor pero no lo lo encontrarás si sigues persiguiendo a quien no tiene interés en ti.

El miedo a la soledad, a no cumplir con los estándares sociales o a "no ser suficiente" termina haciéndote creer que nadie se fijaría en ti. Cuando pierdes de vista tu valor, te conformas con cualquiera y eso no puede terminar bien.

No sufras. Deja de limitarte a los que están fuera de tu alcance por la idea de no estar sola. Llegará la persona indicada para ti pero mientras, debes aprender a amarte. El verdadero amor vale la espera.

