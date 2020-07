Esta es la creciente tendencia de deporte virtual que permite correr maratones sin salir de casa

“Wellness on the go” (Bienestar en movimiento). Así se llama un deporte virtual que se está volviendo tendencia especialmente con el confinamiento obligatorio que ha impuesto la pandemia del Covid-19. El adiestramiento permite a los participantes correr maratones sin salir de casa. Te contamos un poco de qué va la cosa.

No obstante el fuerte golpe financiero que ha significado la pandemia a los centros de acondicionamiento físico, así como las cancelaciones de importante eventos como maratones, fondos ciclísticos y carreras atléticas, tenemos que considerar también que las tendencias virtuales de exigencia física han colaborado con que muchos mantengan su organismo completamente atlético.

“La idea (de este deporte virtual) surgió hace un año. Como organizadores de eventos masivos buscábamos una solución a varios temas logísticos que se estaban dificultando: los permisos en la ciudad –cada vez es más complicado y costoso acceder a la vía pública mediante una carrera atlética–, el alcance limitado de nuestros eventos y la internacionalización de nuestras competencias”, explicó Juan Carlos González, creador de "Virtual Challenges" (Desafíos virtuales) citado por el portal El Tiempo.

¿Cómo funciona el deporte virtual?

El deporte virtual, "Wellness on the go" o “Virtual Challenges” trata de una serie de luchas atléticas. Estas pueden ser individuales, de padres e hijos y hasta con mascotas. También son retos fitness, fondos ciclísticos y deportes de resistencia que desde junio se han venido incrementando.

Hay competencias virtuales de todo tipo y también pueden ser retos individuales. - Agencias

De acuerdo con lo explicado por González, en este deporte virtual el participante corre o pedalea en rodillos o banda de correr cuando lo desee y por la ruta acostumbrada.

Posteriormente, la persona envía una evidencia de lo logrado que puede ser mediante una fotografía o con el seguimiento del recorrido a través las aplicaciones de GPS como Strava. La persona puede incluso recibir una medalla como en los eventos presenciales porque la actividad continúa siendo física.

“Pusimos al aire Virtual Challenges el 14 de mayo. En menos de una semana se inscribieron 500 personas”, expuso la misma fuente.

Los interesados en este deporte virtual deben comprar inscripciones a los diferentes retos de "Virtual Challenges". Para ello deben enviar una fotografía que evidencian el cumplimiento de su reto. Esta también les sirve a las empresas que participan dentro de estos programas para la gestión y seguridad social en el trabajo.

