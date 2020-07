Cuando tienes el corazón roto y no puedes desprenderte de esa persona

Tener el corazón roto después de una ruptura puede ser doloroso y borrar por completo a esa persona de tu vida termina siendo lo mejor para sanar. SIn embargo, ¿qué pasa cuando todo a tu alrededor tiene que ver con tu relación pasada?

A veces por una u otra razón, puedes terminar atada a esa persona que lastimó tu corazón. Ya sea porque tienen amigos en común, porque comparten alguna responsabilidad o por el simple hecho de que aparece en tus redes sociales cuando menos lo esperas.

Quizá llevas un tiempo separada de tu ex o apenas han pasado unos meses o semanas. Te has hecho a la idea de que no volverán a estar juntos y has trabajado por seguir adelante de la mejor manera. Pero un día, estás en tu cama, navegando por Facebook o Instagram y lo primero que ves es el rostro de tu ex en su nueva vida sin ti.

TAMBIÉN LEE: La importancia de aprender a soltar para sanar un corazón roto

No importa si ya lo bloqueaste y borraste todas sus fotos, las redes sociales terminan traicionándote. Ahora tu corazón late a mil por hora, te sientes nerviosa e incluso confundida.Te entiendo, ¡todas hemos pasado por eso!

Es entonces cuando te preguntas si alguna vez dejarás de tener el corazón roto.

Tener amigos en común también puede convertirse en un martirio, cuando te ves obligada a convivir con esa persona porque los han invitado a la misma fiesta. Por un lado, sabes que no tienes por qué alejarte de tus amigos pero por otro, estás haciendo todo por cuidar tu salud mental, aún si eso implica evitar ciertos eventos con ellos.

TAMBIÉN LEE: Mereces un amor que te acompañe en tus momentos más vulnerables

Romper con alguien a quien tiene que ver todos los días o con frecuencia en tu vida puede ser una situación difícil, pero aunque no lo creas, es posible dejar de sentir el corazón roto y avanzar.

Reconoce la incomodidad. Nadie se siente bien frente a lo incierto así que mientras más te mentalices a que tu encuentro con tu ex será incómodo de una u otra forma, ya no te sorprenderá tanto.

Prepárate para verlo en los lugares más inesperados, sea en persona o en pantalla. Esto incluso te hará capaz de tenerlo frente a ti e interactuar con él. No lo evites ni te escondas pero mantén los límites. Sé inteligente, no menciones el pasado ni tampoco insinúes que pueden retomar algo que no quieras.

No es necesario inventar historias falsas para parecer superior o que lo has superado con facilidad.

Date un respiro. Está bien alejarte un poco de las redes sociales e incluso de ciertas personas. Busca un espacio para trabajar en ti y lo que no podías hacer cuando estabas con esa persona.

Está bien llorar o tener sentimientos de dolor, decepción, tristeza y frustración después de una ruptura. Estás herida porque te preocupaste por esta persona y no es fácil soltar .

Soltar no se trata de negar lo que sucedió sino de aprender a valorar lo que tuviste y lo que enseñó. Es lo que te permite que las cosas fluyan y que se abran nuevas posibilidades. Ya sea que conozcas a alguien nuevo o que encuentres algo que te apasione, aunque sea sola.

Las personas más fuertes conocen el dolor de perder a alguien que amaron Cuando pierdes a alguien a quien amaste mucho, tu alma se vuelve inquebrantable

Te recomendamos en video