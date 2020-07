Deja de perseguir a quien no te quiere como tú quieres

Sí, el amor no correspondido duele ¿pero sabes qué duele más? Perseguir algo que jamás será tuyo.

Estar enamorada de alguien que no te corresponde, es uno de los dolores más grandes. Tu mente sabe que no es ahí donde debes estar pero tu corazón, insiste en latir fuerte cuando piensas o ves a esa persona.

Tenemos tanto miedo a la soledad que a veces nos cegamos y terminamos poniendo a las personas en un pedestal, siempre perfectas ante nuestro ojos. Nos negamos a creer que no nos pertenece y que no podemos convencer a nadie de que nos quiera del modo que uno mismo lo hace.

No, el amor no se persigue ni se ruega. No puedes obligar a nadie a quererte ni tampoco a quedarse a tu lado. Es momento de que aprendas que no tienes el control de los sentimientos del otro.

¿Qué es lo que hace que estés tan ilusionada con alguien que sabes que no te corresponde? ¿Realmente te imaginas que es alguien con quien puedas construir un futuro?

El miedo a la soledad, a no cumplir con los estándares sociales o a "no ser suficiente" termina haciendo que olvides lo hermosa que eres. Cuando pierdes de vista tu valor, te conformas con cualquiera y eso no puede terminar bien.

No idealices a las personas, ni te aferres a quien no te corresponde.

El amor no es como en las películas o novelas románticas. No basta con sentir un chispazo cuando rozan tus labios o toman tus manos. Tu "felices por siempre" no siempre está en la primer persona que te dice algo bonito.

Porque sabes que no te va a amar. Porque sabes que ama a alguien más. Porque simplemente no es para ti.

Si tienes que convencer a esa persona de lo afortunada que sería a tu lado, no es amor. Si tienes que convencerla de que nadie la amará como tú lo haces, entonces no es ahí.

Es agotador invertir más tiempo en esa persona porque sabes que no está dispuesto a hacer lo mismo.

Te mereces un amor completo que no te haga dudar de lo mucho que vales. Mereces ser amada por todo lo que eres. El amor no se obliga, de lo contrario, no es amor. Ten paciencia pero sobretodo, amor hacia ti misma y el amor que mereces llegará sin esfuerzo.

