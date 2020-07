Las mujeres que aman los postres tienen el corazón más puro

¿Eres de las que no puede vivir sin pedir postre después de una comida? Entonces debes saber que tienes un corazón bondadoso y una energía positiva que hace feliz a otros. ¡En serio!

Parece un cliché decir que las personas que aman los postres son dulces y buenas sin embargo, la ciencia misma lo respalda. Aunque no lo creas, tu gusto por ciertos sabores explica ciertos rasgos de tu personalidad.

De acuerdo con investigadores de la Universidad Estatal de Dakota del Norte, Fargo, Gettysburg College y la Universidad Saint Xavier, las personas con un "gusto por lo dulce" tienen una mejor disposición para ayudar a otros.

La investigación incluyó una serie de cinco estudios en los que los autores encontraron que los participantes que comieron un alimento dulce (una marca específica de chocolate), en comparación con un alimento no dulce (una galleta salada), o sin ello, tenían más probabilidades de ofrecerse como voluntarios para ayudar a otra persona necesitada. Los autores también encontraron que las personas consideran que quienes gustan de los postres son más agradables o accesibles.

Los hallazgos, publicados en el Journal of Personality and Social Psychology, muestran que las personas a las que les gustan los dulces sin duda son más propensas a ser más agradables, amigables y compasivas que las que prefieren los alimentos amargos o picantes.

Y es que si te gustan los pasteles o los caramelos, sabes el placer que provoca en tu paladar esa explosión de sabor.

Hay algo en los postres que se vuelve adictivo y no, no sólo es el azúcar o los colores brillantes sino que también el momento en el que los consumes. Esto usualmente ocurre después de una comida abundante, muchas veces para "quitar" el sabor fuerte de los condimentos y otras, para compensar si algo no te gustó del todo.

Los postres también son parte de esas reuniones con amigas, en las que cada una abre su corazón entre risas y lágrimas. Sí, los bocadillos dulces están asociados con los buenos momentos.

Tu gusto por lo dulce sin duda revela la bondad en tu corazón. Estás siempre dispuesta a escuchar y a ayudar a quien lo necesita. Siempre tratas de ver el lado positivo de las cosas y eso es lo que te ha ayudado a enfrentar la adversidad.

Te has mentalizado a que después de todo lo malo que pueda pasar, siempre hay algo bueno para rematar. Porque es parte del balance de la vida y eso sin duda, te ha convertido en alguien de corazón fuerte.

Las mejores personas son las que tienen corazones grandes porque saben que el amor excede al odio y que una sonrisa es lo más poderoso.

Así que no importa si te gusta hornear un delicioso y esponjoso pastel o si lo que disfrutas es morder ese bizcocho con crema batida, lo tuyo es encontrar la belleza de la vida. Valoras a quienes te rodean pero sobretodo, agradeces los momentos vividos y eso llena de amor tu corazón.

